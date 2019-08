14:40 Uhr

"Undone": Start, Folgen, Handlung, Trailer und Stream

"Undone" startet am 13. September bei Amazon Prime Video. Alle Infos zu Handlung, Schauspielern, Starttermin und Übertragung der neuen Animationsserie gibt es hier.

Bei Amazon Prime Video geht im September eine neue Serie an den Start: "Undone" ist eine Eigenproduktion des Internetriesen und Amazons erste Animationsserie für Erwachsene. Staffel eins läuft ab dem 13. September 2019 und besteht aus zehn jeweils halbstündigen Folgen. Produziert wurde die Serie von „BoJack Horseman“-Schöpfer Raphael Bob-Waksberg.

Handlung von "Undone": Hauptfigur Alma ist auf der Suche nach dem Mörder ihres Vaters

Hauptfigur der animierten "Dramedy" - einer Mischung aus Drama und Fantasy - ist Alma, 28 Jahre alt aus San Antonio, Texas. Nach einem schweren Autounfall, bei dem sie fast gestorben wäre, hat Alma plötzlich eine neue Beziehung zu Raum und Zeit. Sie hat Visionen, in denen sie ihrem toten Vater Jacob begegnet. Dabei wird Alma klar, dass dieser nicht bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, sondern ermordet wurde. Sie entwickelt nach und nach die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen und will so den mysteriösen Tod ihres Vaters aufklären und verhindern. Ihre jüngere Schwester steht ihr zur Seite. Sie ermutigt die junge Frau jedoch immer wieder, ihr Leben zu genießen und loszulassen.

Amazon Prime-Serie "Undone": Wer sind die Schauspieler hinter den Figuren?

Die Serie ist im Rotoskopie-Verfahren produziert worden. Das bedeutet, das nachträglich Animationen auf Realfilm-Material gelegt wurden. Auf diese Weise wirkt die Zeichentrickserie realistischer. Die Schauspieler, die sich hinter den Hauptakteuren verbergen sind Rosa Salazar (als Alma), Bob Odenkirk (als Jacob) und Angelique Cabral (als Almas kleine Schwester). Die Macher der in den USA produzierten Serie sind Raphael Bob-Waksberg, der auch schon für Netflix-Serien verantwortlich war, und Kate Purdy.

Amazon Prime Video: Trailer zu "Undone"

Den ersten Trailer zu "Undone" präsentierte Amazon Prime Video im Juni. Im Rahmen der TCA Press Tour wurde noch ein zweites Vorschauvideo veröffentlicht.

"Undone": Die erste Staffel live im Stream sehen

"Undone" ist ab dem 13. September bei Amazon Prime Video verfügbar. Die erste Staffel besteht aus insgesamt zehn Folgen, die jeweils 30 Minuten lang sind. Amazon Prime ist kostenpflichtig und erhebt für die Nutzung eine monatliche Gebühr von 7,99 Euro. (AZ)

