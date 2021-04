vor 37 Min.

Unfall bei Bauarbeiten - Arbeiter in Keller verschüttet

Dramatische Szenen an einer Baustelle in Bonn: Bei Abrissarbeiten an einem früheren Hotel löst sich eine Betonplatte und begräbt zwei Arbeiter unter sich. Rettungskräfte suchen stundenlang nach ihnen.

Auf einer Baustelle in Bonn sind zwei Arbeiter verschüttet worden. Einer der Männer wurde verletzt geborgen, zu dem zweiten konnten die Einsatzkräfte bis zum Mittag noch nicht vordringen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zudem sei eine dritte Person verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich bei Abrissarbeiten im Keller des ehemaligen Hotels eine große Betonplatte gelöst und die Männer unter sich begraben. Etwa 50 Mitarbeiter von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten waren an der Einsatzstelle und suchten nach den Verunglückten. Die Feuerwehr setzte nach Angaben des Sprechers unter anderem Hebekissen ein, um die Trümmerteile auseinanderzudrücken. Auch ein Spezialkran wurde zur Unfallstelle gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war nach Polizeiangaben zunächst unklar - das Amt für Arbeitsschutz ermittele. © dpa-infocom, dpa:210427-99-372025/2 (dpa)

Themen folgen