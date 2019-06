vor 18 Min.

Unfall zwischen Reisebus und Lkw - A5 vollgesperrt

Auf der A5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe ist ein Reisebus auf einen Lkw aufgefahren. Drei Passagiere sind schwer verletzt.

Ein Reisebus ist auf der Autobahn 5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe einem Lastwagen aufgefahren. Drei Menschen seien bei dem Unfall schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Ein Schwerverletzter musste demnach von der Feuerwehr aus dem Bus befreit werden. In Lebensgefahr war er nach ersten Informationen nicht. Außerdem seien drei Menschen mittelschwer und und eine Person leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Landkreis Karlsruhe: A5 nach Unfall mit Reisebus vollgesperrt

Die Feuerwehr brachte die übrigen 39 Insassen des Busses in eine Halle nach Weingarten, wo sie zunächst betreut und später von einem Ersatzbus abgeholt werden sollten. Die A5 war auf Höhe der Unfallstelle in Richtung Nord am Morgen noch vollgesperrt. Wie lange die Sperrung andauern würde, war zunächst nicht absehbar, eine Umleitung war eingerichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei traf den Fahrer des Busses keine Schuld am Unfall. Demnach hatte der Lastwagen auf einen Parkplatz fahren wollen, dann aber wegen eines ungünstig dort geparkten Lastwagens erkannt, dass er nicht auf den Parkplatz einfahren konnte. Daraufhin zog der Fahrer von der Abfahrt zurück auf den rechten Fahrstreifen, wo ihm der Reisebus nicht mehr ausweichen konnte. (dpa)

