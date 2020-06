vor 16 Min.

"Unglaublich traurig": AnnenMayKantereit sagt alle Konzerte 2020 ab

Die Kölner Band AnnenMayKantereit muss wegen der Corona-Pandemie alle geplanten Konzerte 2020 ersatzlos absagen. Was Ticket-Besitzer jetzt tun können.

"Pocahontas", "Marie", "Oft gefragt": AnneMayKantereit ist aus den Radio-Playlists nicht mehr wegzudenken. Darauf, die Kölner Musiker auch live zu sehen, müssen die Fans in diesem Jahr aber verzichten. Wie die Band erklärte, werden alle geplanten Open Airs und Nachholtermine der Tour 2020 in diesem Jahr ersatzlos abgesagt. Grund sei die Corona-Pandemie, wegen der Großveranstaltungen vorerst abgesagt sind.

Die Musiker selbst reagierten betroffen: "Das schmerzt und macht uns unglaublich traurig. Konzerte sind seit Jahren der Mittelpunkt unseres Lebens", erklärten Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit auf der Band-Homepage. Man hoffe, bald wieder spielen zu können.

AnnenMayKantereit-Konzerte abgesagt: Was Ticket-Besitzer tun können

Nach Auskunft der Band werden die Tickets ab dem 1. Juli an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet, bei denen sie gekauft wurden. Wer das Ticket online gekauft hat, bekommt ab dem 1. Juli automatisch Informationen per E-Mail. Geplant waren für dieses Jahr unter anderem noch Auftritte in München, Berlin, Eschwege, Rothenburg ob der Tauber, aber auch im Ausland. (kmax)

