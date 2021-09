Kleinflugzeug stürzt bei Wald im Ostallgäu ab - ein Mann stirbt

Ein Kleinflugzeug hatte am Montagabend bei Wald plötzlich an Höhe verloren und stürzte auf ein Feld. Einer der Insassen starb, einer weiterer wurde schwer verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort hatte ein mit zwei Personen besetztes Ultraleichtflugzeug am Montagabend gegen 18 Uhr über Wald ( Ostallgäu) an Höhe verloren. Es soll sich dann „in unsicherer Flugweise“ in südöstlicher Richtung weiter bewegt haben.

In der Nähe des Ortsteils Wetzlers streifte das Flugzeug einen Baum und stürzte auf eine Wiese nur wenige Meter vor einem Waldstück. Im Baum blieben in einigen Metern Höhe Wrackteile hängen. Das Flugzeug wurde bei dem Absturz stark beschädigt, die Nase komplett zertrümmert.

Von den beiden Insassen im Kleinflugzeug ist einer lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte sind ab 18 Uhr zum Großeinsatz an die Unfallstelle ausgerückt. Foto: Stefanie Gronostay

Flugzeugabsturz bei Wald im Ostallgäu: Flugzeug soll aus dem Oberallgäu stammen

Ob der Pilot auf dem Feld notlanden wollte, ist noch nicht bekannt. Von den zwei Insassen des Flugzeugs wurde einer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein zweiter Flugzeuginsasse wurde tödlich verletzt.

Das abgestürzte Flugzeug kam vermutlich aus dem Raum Oberallgäu. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehren waren gegen 18 Uhr zum Großeinsatz ausgerückt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Auch die Staatsanwaltschaft wurde noch am Montagabend informiert und rückte zum Unglücksort aus.