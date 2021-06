Unheimliche Gegner, Staffel 2: Netflix-Start, Handlung, Besetzung - Das ist bekannt

Die koreanische Serie "Unheimliche Gegner" war so erfolgreich, dass es eine Staffel 2 auf Netflix geben wird. Das ist dazu schon bekannt.

Staffel 2 von "Unheimliche Gegner" war eigentlich gar nicht geplant - schließlich sind koreanische Serien oft nur auf eine Staffel ausgelegt. Doch nach dem Erfolg der Serie steht mittlerweile fest, dass es weitere Folgen geben wird. In Deutschland sollen sie wieder auf Netflix zu sehen sein.

Kehrt die ursprüngliche Besetzung zurück? Wann könnte der Start-Termin sein? Und gibt es Hinweise auf die Handlung? Hier finden Sie die Informationen, die zur 2. Staffel von "Unheimliche Gegner" schon bekannt sind. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

"Unheimliche Gegner", Staffel 2: Wann ist der Netflix-Start in Deutschland?

In Südkorea lief die erste Staffel von November 2020 bis Januar 2021 auf dem Sender OCN. In Deutschland wurden die 16 Folgen gesammelt am 31. Januar 2021 auf Netflix veröffentlicht. Kurz zuvor hatten die Macher offiziell bestätigt, dass die Serie fortgeführt wird.

Der Start-Termin der 2. Staffel von "Unheimliche Gegner" steht noch nicht fest. Mit dem Release ist aber erst 2022 zu rechnen. Anfang 2021 hieß es von den Machern, dass die Details wie der Termin für Dreharbeiten noch geklärt werden müssen. Gedreht wird damit wohl frühestens ab Herbst.

Was könnte die Handlung der 2. Staffel von "Unheimliche Gegner" sein?

Die Serie "Unheimliche Gegner" basiert auf einem Webtoon, dessen koreanischer Name sich wörtlich mit "erstaunliches Gerücht" oder "erstaunlicher So Mun" übersetzen lässt - So Mun ist der Name der Hauptfigur. Der 18-jährige Schüler lebt nach dem Tod seiner Eltern bei seinen Großeltern und führt ein recht normales Leben - bis er eines Tages ein sogenannter "Counter" wird. Damit steht er quasi im Dienst des Jenseits und soll auf der Erde entflohene böse Geister fangen.

So Mun gehört dabei plötzlich zu einem Team aus Countern, zu dem die junge Do Ha-na, der frühere Polizist Ga Mo-tak und die Heilerin Choo Mae-ok gehören. Zusammen gelang es ihnen in Staffel 1, einen mächtigen Geist zu fangen und eine politische Verschwörung aufzudecken. Da ursprünglich nur eine Staffel geplant war, wurde die Handlung komplett abgeschlossen. Das bedeutet, dass Staffel 2 eine ganz neue Geschichte mit neuen Gegnern erzählen kann.

Fest steht, dass alle Hauptfiguren zurückkehren werden - das haben die Schauspieler bestätigt. Ihre roten Trainingsklamotten haben sie gegen schwarze Anzüge getauscht, sie werden aber weiterhin gegen böse Geister kämpfen. Am Ende von Staffel 1 wurde in Aussicht gestellt, dass noch weitere Counter eingestellt werden. Das Team könnte also größer werden.

Schauspielerin Kim Sejeong äußerte in einem Interview den Wunsch, dass sich ihre Figur Do Ha-Na den anderen Teammitgliedern mehr öffnet. Das könnte auch eine Liebesgeschichte mit So Mun beinhalten, die in Staffel 1 immer wieder angedeutet, aber nie konkret wurde.

Besetzung von "Unheimliche Gegner" auf Netflix: Schauspieler im Cast

Schon vor der offiziellen Bestätigung sagte Hauptdarsteller Jo Byung-gyu, der So Mun spielt, dass er sich eine 2. Staffel von "Unheimliche Gegner" wünschen würde und wieder mit dabei wäre. Auch von anderen Mitgliedern der Besetzung gibt es solche Aussagen. Nicht nur von Kim Sejeong (Do Ha-Na), sondern auch von Yoo Jun-san. Der 51-jährige Darsteller von Ga Mo-tak scherzte, dass er sich so fit halten möchte, dass die Macher bis Staffel 5 planen könnten.

Diese Schauspieler sind auf jeden Fall wieder dabei:

Jo Byung-gyu als So Mun

Yoo Jun-sang als Ga Mo-tak

Kim Se-jeong als Do Ha-na

Se-jeong als Do Ha-na Yeom Hye-ran als Choo Mae-ok

Es ist wahrscheinlich, dass weitere schon bekannte Darsteller auch in Staffel 2 von "Unheimliche Gegner" wieder mitmischen. Das gilt auch für Ahn Suk-hwan, der Choi Jang-mul spielt - und damit einen reichen Unternehmer, der die Counter in Südkorea anführt, auch wenn er sich im Ruhestand befindet und nur noch selten bei Einsätzen mitmischt. (sge)

