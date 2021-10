Union Berlin - Feyenoord Rotterdam: Alle Infos zur Übertragung in der Europa Conference League

Im November empfängt der 1. FC Union Berlin den niederländischen Gegner Feyenoord Rotterdam. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Aktuell wird zum ersten Mal die UEFA Europa Conference League ausgetragen. Für die europäischen Fußballvereine gilt sie jetzt als der drittwichtigste Wettbewerb auf internationaler Ebene. 2021/22 sind insgesamt 184 Mannschaften aus über 55 Ländern mit dabei. Die 1. Qualifikationsrunde der Conference League begann am 8. Juli 2021. Das Finale wird am 25. Mai 2022 im Nationalstadion der albanischen Hauptstadt Tirana ausgetragen. Der Sieger der UEFA Europa Conference League wird sich einen Teilnahmeplatz bei der UEFA Europa League in der kommenden Saison sichern können.

Momentan findet die Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs statt. In Gruppe E trifft der deutsche Fußballclub Union Berlin in der Rückrunde auf den niederländischen Gegner Feyenoord Rotterdam. Die beiden anderen Rückrundenspiele für den 1. FC Union Berlin gegen Maccabi Haifa und Slavia Prag stehen noch aus.

Wird das Spiel im Free-TV laufen? Wird es einen Live-Stream geben? Wann ist Anpfiff der Partie? Alle Infos zur Übertragung des Spiels 1. FC Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam finden Sie hier.

1. FC Union Berlin - Feyenoord Rotterdam in der Conference League: Datum und Uhrzeit für den Anpfiff

Das Spiel zwischen Union Berlin und Feyenoord Rotterdam in der Gruppenphase E wird am 4. November 2021 ab 21 Uhr im Berliner Olympiastadion stattfinden.

Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam: Übertragung live im TV und Stream - im Free-TV?

Die Begegnung zwischen Union Berlin und Feyenoord Rotterdam in der Gruppe E wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Wie Sie das Spiel dennoch sehen können, erfahren Sie hier:

Spiel: Union Berlin - Feyenoord Rotterdam , Gruppenphase der UEFA Conference League 2021/22, 4. Spieltag

- , der Conference League 2021/22, 4. Spieltag Datum: Donnerstag, 4.11.2021

Donnerstag, 4.11.2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: " RTL +"

Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam in der Conference League 2021/22: Wie läuft die Übertragung?

Bis 2024 hat sich der private Sender RTL die exklusiven TV-Rechte für die Übertragung der Spiele für die UEFA Europa Conference League sichern können. Einige Spiele werden kostenlos im Free-TV und im Stream von RTL zu sehen sein, allerdings nicht alle.

Das Spiel zwischen Union Berlin und Feyenoord Rotterdam wird nur auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform "RTL+" ausgestrahlt. Wer das Spiel am 4. November um 21.00 Uhr sehen möchte, benötigt einen Account von "RTL+" für 4,99 Euro monatlich. Bisher war "RTL+" als "TV Now" bekannt.

Infos und Bilanz der Vereine: 1. FC Union Berlin und Feyenoord Rotterdam

In der Gruppenphase der Conference League sind aktuell 32 Mannschaften vertreten, die in den Gruppen A bis H aufgeteilt sind. Der 1. FC Union Berlin ist als einzige deutsche Mannschaft vertreten. Hier sind die Ergebnisse der Hinrunde von Union Berlin:

Slavia Prag 3 : 1 Union Berlin Union Berlin 3 : 0 Maccabi Haifa Feyenoord Rotterdam 3 : 1 Union Berlin

Feyenoord Rotterdam spielt aktuell in der höchsten Spielklasse der Niederlande, in der "Eredivisie". Auch der 1. FC Union Berlin gehört zu den erstklassigen Vereinen. Die Mannschaft unter dem Trainer Urs Fischer spielt seit 2019 in der deutschen Bundesliga.