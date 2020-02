vor 6 Min.

"United Voices": Termine, Folgen, Ablauf, Moderatoren und Übertragung im TV und Live-Stream

Bald startet die neue Show "United Voices – Das größte Fanduell der Welt" auf Sat.1. Hier die Infos rund um Termin, Folgen, Übertragung, Ablauf und Moderatoren.

Der TV-Sender Sat.1 präsentiert in Kürze die neue TV-Show "United Voices – Das größte Fanduell der Welt". Darin soll es bereits in Folge 1 zu einem Duell der ganz besonderen Art kommen: Popsänger VS. Deutschrapper. In der ersten Ausgabe von "United Voices" treffen dabei Sänger Sasha und Rapper Sido aufeinander. Unterstützt werden sollen die Künstler bei ihrem Auftritt von den eigenen Fans.

Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Ablauf, Folgen, Übertragung und Moderatoren von "United Voices – Das größte Fanduell der Welt" in unserer Übersicht.

"United Voices – Das größte Fanduell der Welt": Termin, Folgen und Übertragung live im TV und Stream

Ab dem 13. März ist "United Voices – Das größte Fanduell der Welt" live im TV bei Sat.1 zu sehen. Die Übertragung der Show startet um 20.15 Uhr. Nach der Ausstrahlung laufen die Folgen auf der Video-Seite von Sat.1 und beim Streaming-Anbieter Joyn. Joyn gehört zur Sendergruppe ProSiebenSat.1. Zum Start der Plattform waren alle Dienste kostenlos und ohne Anmeldung verfügbar. Seit Ende November 2019 gibt es auch den kostenpflichtigen Bereich Joyn Plus+.

Bislang wurden vom Sender zwei Folgen angekündigt. Das zweite Duell startet eine Woche später, am 20. März. Antreten werden The BossHoss und Angelo Kelly.

Infos zu "United Voices – Das größte Fanduell der Welt": Ablauf und Moderatoren

Die beiden Musiker, die im Duell gegeneinander antreten, müssen gemeinsam mit ihren Fans eine unabhängige Jury mit drei eigenen Songs überzeugen. Dabei stehen pro Song bis zu 300 Fans auf der Bühne, um dort gemeinsam mit ihrem Star zu performen. Begleitet werden die Musiker dabei jeweils von einem prominenten Unterstützer. Für Sasha ist das Moderator Micky Beisenherz, Sido wird von Comedian "Teddy" Teclebrhan begleitet.

Moderiert wird die Sendung von Jochen Schropp und Sarah Lombardi.

