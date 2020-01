vor 18 Min.

"Unklare Lage": So wird der Münchner Tatort heute

Ivo Batic (Miroslav Nemec) mit gezückter Waffe am U-Bahnhof Marienplatz: Szene aus dem München-Tatort "Unklare Lage", der heute am Sonntag im Ersten läuft.

Ausnahmezustand im Tatort heute: Ein möglicher Anschlag versetzt ganz München in Panik. Mittendrin: Batic und Leitmayr. Lohnt sich "Unklare Lage"? Die Tatort-Kritik.

"Unklare Lage" heißt der neue Tatort aus München, der heute am Sonntag (26.01.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

2016 hielt das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) ganz München in Atem. Der Fall hat sich nicht nur wegen der zehn Toten in das kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt. Nun geraten Franz Leitmayr ( Udo Wachtveitl ) und Ivo Batic ( Miroslav Nemec ) in eine ähnliche Lage.

im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) ganz in Atem. Der Fall hat sich nicht nur wegen der zehn Toten in das kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt. Nun geraten Franz Leitmayr ( ) und ( ) in eine ähnliche Lage. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der München-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

In einem Münchner Linienbus ist ein Fahrkartenkontrolleur erschossen worden. Der Täter, ein junger Mann, kann fliehen. Wenig später wird dieser vom SEK gestellt und erschossen. Nachdem ein terroristischer Hintergrund nicht auszuschließen ist und möglicherweise ein zweiter Mann ein Attentat plant, herrscht Ausnahmezustand in der Stadt.

Das SEK sichert den Einsatzort: München ist angesichts eines drohenden Anschlags im Ausnahmezustand. Bild: Hagen Keller, X Filme Creative Pool GmbH/BR

Das Einsatzteam mit Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) steht unter Hochdruck, während in der Bevölkerung, durch die sozialen Medien befördert, Panik um sich greift.

Kritik: Lohnt es sich, beim "Tatort: Unklare Lage" heute einzuschalten?

Der Tatort mit dem bezeichnenden Titel „Unklare Lage“ ist auch kein Krimi, sondern bewusst ein Polizeifilm. Der ganze Apparat, Führungsstab, SEK, Streifenpolizisten bis hin zu den Kommissaren Batic, Leitmayr und Hammermann stehen im Mittelpunkt, sind Hauptfiguren dieser stilistisch sehr amerikanisch anmutenden Geschichte.

Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) versucht sich im Führungsstab ein Bild der aktuellen Lage zu machen. Bild: Hagen Keller, X Filme Creative Pool GmbH/BR

Drehbuchautor Holger Joos erliegt nicht dem Klischee, bei den Täterfamilien nach dem Motiv für einen möglichen Schulamoklauf zu suchen. Zu Recht sagt Regisseurin Pia Strietmann: „Die Frage nach dem Wieso ist hier nicht das Thema. Eine Stadt fürchtet sich davor, dass es einen weiteren flüchtigen Amokläufer gibt. Panik, Spekulationen und Angst verselbstständigen sich.“

Dennis Köster (Leonard Proxauf) wird von Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) über seine mögliche Verbindung zum Täter befragt. Bild: Hagen Keller, X Filme Creative Pool GmbH/BR

Alles ist optisch sehr einfallsreich umgesetzt, in den Szenen mit hohem Erzähltempo wie in den Ruhemomenten mit den in dunkles Licht getauchten Vernehmungen und Befragungen. Der Zuschauer wird zum Begleiter der Kommissare, denen bei der Hetzjagd durch die Großstadt diesmal keine Zeit für Witzeleien bleibt. Man spürt ihren Stress, wenn sie sich in Sackgassen verzetteln, fühlt auch die Ratlosigkeit, die von der Polizeidirektorin ausgeht. Und Batic erlebt ein Ende, wie er es sicher nicht erwartet hat.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münchner Tatort heute

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Franz Leitmayr: Udo Wachtlveitl

Kalli Hammermann : Ferdinand Hofer

: Karola Saalmüller: Corinna Kirchhoff

Walter Ohnsorg : Axel Pape

: Maria Scheuer : Isabella Bartdorff

: Isabella Bartdorff Maik Scheuer: Max Krause

Stefan Scheuer : Martin Lindow

: Dennis Köster : Leonard Proxauf

: Leonard Proxauf Janja Rembeck: Pauline Werner

Tom Scheuer : Manuel Steitz

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Vorschau auf den "Tatort: Unklare Lage" Am Sonntag ermitteln Batic und Leitmayr in einem neuen Fall! Mehr zu "Unklare Lage": www.tatort.de Gepostet von Tatort am Freitag, 24. Januar 2020

Kommissare: Batic, Leitmayr und Hammermann sind das Tatort-Team in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Hagen Keller, BR

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

26. Januar: " Tatort : Unklare Lage" ( München )

: Unklare Lage" ( ) 02. Februar: " Tatort : Monster" ( Dortmund )

: Monster" ( ) 09. Februar: " Tatort : Die goldene Zeit" ( Hamburg )

: Die goldene Zeit" ( ) 16. Februar: " Polizeiruf 110: Totes Rennen" ( Magdeburg )

110: Totes Rennen" ( ) 23. Februar: " Tatort : Ich hab im Traum geweinet" ( Schwarzwald )

: Ich hab im Traum geweinet" ( ) 01. März: " Tatort : Die Nacht gehört dir" (Franken)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"

Themen folgen