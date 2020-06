"Unter Deutschen Betten": TV-Termin heute - Handlung, Schauspieler, Trailer

vor 34 Min.

Heute kommt die deutsche Komödie "Unter Deutschen Betten" mit Veronica Ferres in der Hauptrolle im Free-TV. Sender, Handlung, Schauspieler und Trailer finden Sie in unserer Übersicht.

Wann kommt "Unter Deutschen Betten" heute? Und auf welchem Sender?

"Unter Deutschen Betten" kommt heute um 20.30 Uhr auf Sat.1. Der Film stammt aus dem Jahr 2017 und ist 92 Minuten lang.

Das ist die Handlung von "Unter Deutschen Betten"

Schlager-One-Hit-Wonder Linda Lehmann (Veronica Ferres) träumt vom großen Durchbruch als Sängerin, doch dabei zählt sie vor allem auf ihren Partner und Produzent Friedrich (Heiner Lauterbach). Der verfolgt jedoch sowohl beruflich als auch privat ganz andere Interessen mit dem nächsten Musiksternchen Bibi (Anna Julia Antonucci). Lindas Welt bricht daraufhin zusammen.

Um ihre Existenz weiterhin zu sichern, nimmt sie eine Stelle bei ihrer ehemaligen Putzfrau der Polin Justyna (Magdalena Boczarska) an. Doch Star-Allüren sind in diesem Metier völlig fehl am Platz, weshalb das Chaos vorprogrammiert ist.

Schauspieler und Besetzung von "Unter Deutschen Betten"

Neben den zwei Hauptdarstellern Veronica Ferres und Heiner Lauterbach, spielen noch dieses Schauspieler mit:

Veronica Ferres : Linda Lehmann

Magdalena Boczarska: Justyna Polanska

Eray Egilmez: Rami

Rami Heiner Lauterbach : Friedrich Berger

Simon Schwarz : Ken Rivers

M ilan Peschel : Ingo

Ingo Thelma Buabeng: Mary

Mary Lore Richter : Suraya / Mascha

Suraya / Mascha Anna Julia Antonucci : Bibi Jones

Jones Johannes Zirner: Journalist Ralf

Der Trailer zu "Unter Deutschen Betten"

Das ist der Trailer zu "Unter Deutschen Betten". (AZ)

