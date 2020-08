vor 17 Min.

"Unter anderen Umständen: Das Geheimnis der Schwestern": TV-Termin, Handlung, Besetzung

Natalia Wörner ist die Hauptdarstellerin in "Unter anderen Umständen: Das Geheimnis der Schwestern". TV-Termin, Handlung, Besetzung - alle Infos gibt es hier.

Der Krimi "Unter anderen Umständen: Das Geheimnis der Schwestern" läuft demnächst im ZDF. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung finden Sie hier.

Von Christian Gerngras

Bei "Unter anderen Umständen" handelt es sich um eine Krimi-Reihe, die seit der Ausstrahlung des ersten Teils im Jahr 2006 insgesamt 15 Spielfilme umfasst. Für die Regie der Fernseh-Krimis ist Judith Kennel zuständig, die auch im 14. Teil der Serie "Das Geheimnis der Schwestern" die filmische Leitung übernommen hat. Der Film lief erstmals am 19. Februar 2018 im ZDF. Die Reihe dreht sich um ein Ermittlerteam unter der Leitung von Kriminalkommissarin Jana Winter. Alle Infos zum TV-Termin, der Handlung und der Besetzung haben wir hier für Sie.

"Unter anderen Umständen: Das Geheimnis der Schwestern": TV-Termin

Teil 14 der Krimi-Reihe "Das Geheimnis der Schwestern" wird das nächste Mal am 17. August 2020 im ZDF ausgestrahlt. Der Film dauert 90 Minuten und ist neben der Übertragung im TV auch bis zum 9.11.20 in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Die Handlung von "Das Geheimnis der Schwestern"

Nachdem in einem Waldstück nahe Kiel die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde, gestalten sich die Ermittlungen zunächst schwierig, da Wildschweine den vermeintlichen Tatort verwüstet haben. Einziger Anhaltspunkt ist zunächst eine Zeugin, die in der vorherigen Nacht eine Gewalttat beobachtet haben will.

Eine andere Spur führt die Ermittler schließlich zum Arztehepaar Gerhard, deren Visitenkarte unter den Habseligkeiten des Opfers gefunden wurde. Die Eheleute können die Tote als Daria Ivancyk identifizieren und geben an, sie eine Zeit lang als Au pair beschäftigt zu haben. Sie sei nach dem Ende ihrer Anstellung zu ihrem Freund Maik Leinemann gezogen, der aufgrund von Gewalttaten und Zuhälterei bereits polizeibekannt ist. Hat er etwas mit dem Mord an der jungen Frau zu tun?

Besetzung von "Das Geheimnis der Schwestern": Die Schauspieler

Das sind die Hauptdarsteller von "Unter anderen Umständen: Das Geheimnis der Schwestern" im Überblick:

Natalia Wörner als Jana Winter

als Martin Brambach als Arne Brauner

Ralph Herforth als Matthias Hamm

als Matthias Nele Mueller-Stöfen als Katharina Seidel

als Martin Lindow als Andreas Seidel

als Peter Benedict als Thomas Reuss

als Janna Striebeck als Sybille Barghaus

als Sybille Barghaus Bernhard Schir als Horst Steinberg

Hansjürgen Hürrig als Dr. Bernd Fabian

als Dr. Bernd Fabian Timo Jacobs als Maik Leinemann

