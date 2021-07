"Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute den Krimi "Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal". Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Sommer: Das ZDF strahlt heute den Krimi "Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" aus. Wir haben für Sie alle relevanten Informationen zusammengestellt. Unter anderem, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind und wie die Handlung ist. Außerdem lesen Sie an dieser Stelle, ob es "Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" auch in der Mediathek geben wird.

"Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" am 12.7.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" kommt am Montag, 12. Juli 2021, im ZDF zur Ausstrahlung. Start ist um 20.15 Uhr. Der Film hat eine Spieldauer von 89 Minuten und steht auch als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es heute im ZDF-Krimi "Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal"

Es ist ein Wechsel, der für Aufregung sorgt: Jana Winter wird die Leitung des Kommissariats in Schleswig übertragen. Brauner muss dafür Platz machen, was Hamm so gar nicht gefällt. Und auch Brauner ist nicht sehr begeistert. Kurzerhand reist er nach Bad Gastein, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Vor Ort verfällt er wieder seiner Alkoholsucht - und wird von einem Unbekannten bei einer Wanderung angeschossen. Seine Erinnerungen sind so getrübt, dass er nichts zum Hergang sagen kann. Jana Winter übernimmt die Ermittlungen.

Nicht weit vom Attentatsort entfernt entdeckt Jana eine ermordete Geologin. Sie hatte vor ihrem Tod ihrem Mann Thomas Ortlauer nachgespürt. Sie hatte den Verdacht, dass der sich für ein fehlerhaftes Gutachten hat bezahlen lassen. Musste die Frau sterben, weil sie zu viel über die Machenschaften ihres Mannes wusste? In den Fokus der Ermittler rückt auch Christoph Siewert. Der vermögende Banker hatte das Gutachten in Auftrag gegeben. Sein Ziel: Durch Betrug günstiger an ein Hotel gelangen.

Im Verlauf der Ermittlungen offenbart sich ein Zusammenhang mit einem Verbrechen, das drei Jahrzehnte zurückliegt. Damals, vor 30 Jahren, hatte der Hotelpatriarch Peter Kroll das Zimmermädchen Doris Höller mehrfach vergewaltigt und dabei geschwängert. Völlig verzweifelt hatte sie damals das Dorf verlassen und ihren Sohn zur Adoption freigegeben. Ihr Sohn ist, wie sich nun herausstellt, der Investor Siewert.

Die Situation spitzt sich zu, als immer mehr längst Vergangenes an die Oberfläche gespült wird und sich die eine und der andere mit schmerzhaften Verlusten von damals und heute auseinandersetzen muss.

Besetzung: Diese Schauspieler sind beim ZDF-Krimi "Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" im Cast

Jana Winter - Natalia Wörner

- Arne Brauner - Martin Brambach

- Matthias Hamm - Ralph Herforth

- Franz Robanegg - Cornelius Obonya

Feli Robanegg - Christiane von Poelnitz

Peter Kroll - Klaus Pohl

- Doris Höller - Nicole Beutler

- Thomas Ortlauer - Simon Hatzl

Georg Kroll - Manuel Rubey

- Christoph Siewert - Felix Everding

- Dr. Bernd Fabian - Hansjürgen Hürrig

"Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Montagabend schon etwas anderes vor? Kein Problem: "Unter anderen Umständen - Im finsteren Tal" ist als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.