Unter dem Eis: Wie sich ein Österreicher zum Weltrekord zitterte

Der österreichische Eisschwimmer Josef Köberl steht in einer mit Eis gefüllten Glaskabine in der Stadt Melk. Köberl verbrachte zweieinhalb Stunden in der Glaskabine und hat damit seinen eigenen im Vorjahr aufgestellten Weltrekord gebrochen.

Eine eiskalte Dusche? Lieber nicht. Der Österreicher Josef Köberl geht sogar noch weiter: Zweieinhalb Stunden verbrachte er in einer Eiskabine – und stellte einen neuen Weltrekord auf.

Wenn es eine Eigenschaft gibt, die den Menschen seit Jahrtausenden zugleich antreibt und quält, dann ist es wohl sein Streben nach Rekorden: Der Wunsch, sich mit anderen zu messen, und am Ende der Sieger zu sein. Der Schnellste, der Stärkste, der Wendigste – all das wurde schon im antiken Griechenland immer wieder neu verhandelt.

Seitdem hat die Zahl der Rekordhalter selbst Rekordwerte erreicht. Längst geht es nicht mehr nur um den Wettstreit, sondern darum, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Dass der Grat zwischen einzigartig und skurril oft schmal ist, gehört dabei zur Faszination der Rekordjagd. Da geht es dann eben auch mal um die größte Nussecke, die längste Lederhose oder die lautesten Football-Fans, alles dokumentiert im Guinnessbuch der Rekorde.

Köberl in der Kältezelle: Die Glaskabine war mit Eiswürfeln gefüllt. Bild: dpa

Zweieinhalb Stunden harrte Köberl unter Eiswürfeln aus

Auch Josef Köberl gehört nun in diese Reihe. Der Österreicher mit dem Vollbart hat sich am Wochenende zum Weltrekord gezittert. Zwei Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden harrte er nur in Badehose in einer mit Eiswürfeln gefüllten Glaskabine aus. Im Anschluss konnten die anwesenden Journalisten dem 42 Jahre alten Wiener nur ein knappes und, nun ja, verfrorenes Statement entlocken: „Ich bin überglücklich“, sagte er. „Vor allem die Sonne – die Wärme tut gut.“

Dabei hat es Köberl sonst gar nicht so sehr mit der Wärme. Seit Jahren betätigt er sich als Eisschwimmer, durchkraulte schon den Ärmelkanal. Und auch privat mag der Österreicher es kühler. Der Tiroler Landeszeitung erzählte er freimütig: „Ich habe schon einmal einen Brief vom Fernheizwerk bekommen, dass sie glauben, ich hätte meinen Zähler manipuliert, da der Verbrauch so gering ist.“ (schsa)

