"Unter uns": Sendetermine, Schauspieler-Besetzung, TV und Live-Stream online

"Unter uns" ("UU"), die unverwüstliche Seifenoper, läuft schon seit 1994 bei RTL. Hier finden Sie alle Infos zu TV-Sendeterminen, Darstellern und Wiederholungen im Live-Stream.

"Unter Uns" aka "UU" ist eine deutsche Seifenoper, die sich bereits im vorigen Jahrtausend auf dem TV-Bildschirm breitgemacht hat: Seit dem 28. November 1994 flimmert die offenbar unkaputtbare Serie bei RTL über den Sender und wird heutzutage natürlich auch im Live-Stream übertragen. Demnächst wird die Folge Nr. 6200 gesendet - das hat schon fast "GZSZ"-Dimensionen, wobei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sich allerdings bald der 6900er-Marke nähert. Soviel Fairness muss sein.

Sendetermine: Wann läuft "Unter uns" bei RTL? Gibt es Wiederholungen?

"Unter uns" läuft montags bis freitags im RTL-Nachmittagsprogramm, jeweils um 17.30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es immer am darauffolgenden Wochentag, jeweils um 9 Uhr.

"Unter uns": Worum geht es in der RTL-Seifenoper?

Zentraler Ort der Serie ist die fiktive Schillerallee 10, wo eine Familie namens Weigel seit der ersten Folge wohnt. Im Laufe der Zeit sind verschiedene Familien ein- und ausgezogen, außerdem existiert eine WG unterm Dach mit häufig wechselnden Bewohnern. Es gibt neben diversen Wohnungen in dem Haus auch eine Bäckerei und Konditorei, eine Arztpraxis, einen Kiosk, eine Kneipe, eine Pension, eine Anwaltskanzlei, eine Autowerkstatt, einen Supermarkt, das Büro eines Bau-Unternehmens sowie eine PR- und Marketingagentur. Mit anderen Worten: In der Schillerallee 10 ist immer etwas los.

Ende 2009 begann für "Unter uns" eine so genannte "neue Ära", die ein anderes Konzept in die Serie brachte. Nach dem Tod der langjährigen Serienfigur Wolfgang Weigel veränderte sich der Stil der Daily Soap - sowohl visuell als auch erzählerisch.

Besetzung von "Unter uns": Welche Schauspieler gehören zum Cast der Seifenoper?

Zu den aktuellen Hauptdarstellern gehören:

Petra Blossey als Irene Weigel-Küpper, verwitwete Weigel, geb. Schwarz

Isabell Hertel als Ute Kiefer, gesch. Weigel, Kern und Fink

Claudelle Deckert als Eva Weigel, geb. Wagner

Karl Noll als Rufus Sturm

Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter, gesch. Sommer

Patrick Müller als Tobias Lassner

Tabea Heynig als Britta Schönfeld, gesch. Sturm

Valea Katharina Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger, geb. Uhland

Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Beckmann

Benjamin Heinrich als Richard „Ringo“ Beckmann

Andrea Brix als Roswitha Küpper-Pütz

Yannik Meyer als Conor Weigel

Josephine Becker als Helena „Leni“ Schäfer

"Unter uns" wird von UFA Serial Drama produziert. Von 1994 bis Juli 2000 wurde in den MMC-Studios in Hürth bei Köln gedreht, seither in Köln-Ossendorf. Mit dem Umzug in das neue Studio wurde der Grundriss sämtlicher Kulissen geändert, darüber hinaus wurde eine feste Außenkulisse errichtet, die im Laufe der Jahre nach und nach erweitert wurde.

"Unter uns": Sendung verpasst? Ganze Folgen im Live-Stream

Sendung verpasst? Neben dem fixen Sendetermin bei RTL kann man die einzelnen Folgen auch nachträglich im Stream auf TVNOW abrufen. Der ist allerdings nicht kostenlos, man muss sich anmelden und monatlich 4,99 Euro zahlen. (AZ)

