vor 34 Min.

Unterwasserrestaurant in Norwegen eröffnet

Blick in den Speisesaal des Unterwasserrestaurants «Under» an der Südküste Norwegens.

Oslo (dpa) – In Lindesnes an der Südküste Norwegens hat am Mittwochabend das erste Unterwasserrestaurant Europas geöffnet.

Das Gebäude ragt diagonal aus dem Wasser. Der Speisesaal für 40 Gäste befindet sich fünf Meter unter dem Meeresspiegel und öffnet sich mit einem großen Panoramafenster zur See.

Die Brüder Gaute und Stig Ubostad haben in den Bau des Restaurants mit dem Namen "Under" 70 Millionen norwegische Kronen (7,2 Mio Euro) investiert. Hinter dem Entwurf steckt das Architekturbüro Snøhetta, das auch die Osloer Oper entworfen hat.

Das Restauranterlebnis ist nicht billig. Das 17-Gänge-Menü werde pro Gast rund 2250 Kronen (230 Euro) kosten, sagten die Inhaber. Dennoch sei das "Under" bis September ausgebucht. 7500 Menschen hätten bisher einen Tisch bestellt. In der Küche arbeiten 10 Köche aus verschiedenen Ländern. (dpa)

Under

