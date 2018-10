vor 8 Min.

Unwetter auf Mallorca: Zehn Tote, zwei Deutsche vermisst Panorama

Mindestens zehn Menschen starben, weil sich Wassermassen über die beliebte Urlauberinsel Mallorca wälzten. Zwei Deutsche werden vermisst.

Nach dem schweren Unwetter auf Mallorca mit mindestens zehn Toten werden auch zwei Deutsche vermisst. Rettungskräfte suchten außerdem weiterhin nach einem fünfjährigen Junge, der seit dem Sturzregen am Dienstagabend verschollen sei, wie der mallorquinische Notdienst am Donnerstagmorgen auf Twitter meldete. Das spanische Fernsehen berichtete, bei den Deutschen handele es sich um ein Ehepaar, das am Mittwochabend als vermisst gemeldet worden sei.

Unwetter auf Mallorca: Zehn Tote geborgen

Von den Überschwemmungen und Schlamm-Massen war vor allem der Osten der Baleareninsel betroffen, und hier speziell der Ort Sant Llorenç des Cardassar. Innerhalb von nur zwei Stunden waren nach Angaben des Wetterdienstes mehr als 230 Liter Wasser vom Himmel gefallen. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse.

Bei den bisher geborgenen Toten handele es sich um sechs Männer und vier Frauen, so die Einsatzkräfte. Drei der Opfer seien Ausländer - ein Paar aus Großbritannien und eine Holländerin. Ein Mann habe noch nicht identifiziert werden können.

Tragödie und Chaos auf Mallorca: Die Urlaubsinsel wurde von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Mehrere Menschen kamen ums Leben, nach vielen Vermissten wird noch gesucht. Video: dpa

Mallorca: Rafael Nadal hilft

Derweil haben auf der Baleareninsel die Aufräumarbeiten begonnen. Auch der mallorquinische Tennis-Weltstar Rafael Nadal packte kräftig mit an, um seinen Landsleuten zu helfen. Bereits kurz nach der Katastrophe hatte er seine Sportanlage "Rafa Nadal Academy" in Manacor für Menschen geöffnet, die nicht in ihren Häusern übernachten konnten. Auf Bildern ist zu sehen, wie der 32-Jährige zudem in Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen zusammen mit anderen Freiwilligen eine Autowerkstatt mit einem Besen von Schlamm befreit.

Am Tag nach der Katastrophe wuchs auch die Kritik an den Inselpolitikern, weil diese das Risiko in Sant Llorenç unterschätzt hätten. Der Chef des geografischen Instituts an der Uni in Palma sagte: „Man hat fast den Eindruck, als ob das durch den Ort führende Bachbett von einem Massenmörder gestaltet worden wäre.“ In der Umgebung des Bachbettes seien planlos Häuser gebaut worden, obwohl das Überflutungsrisiko bekannt gewesen sei.

Pkw stehen auf einer überfluteten Straße im Wasser. Heftige Unwetter haben auf Mallorca mehrere Menschen getötet. Bild: Policía Nacional, dpa

Ein Bewohner von Sant Llorenç wird vom deutschen Mallorca Magazin mit den Worten zitiert: „Ich habe immer gesagt, der Sturzbach muss besser gesichert werden, aber nie ist etwas geschehen. Die Gemeinde hat lieber anderweitig investiert.“

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, der am Mittwochnachmittag den Katastrophenort besuchte, äußerte sich entsetzt über das Ausmaß der „tragischen Überschwemmungen“ und versprach schnelle Hilfe. Die Ministerpräsidentin Mallorcas und der übrigen Baleareninseln, Francina Armengol, rief eine dreitägige Trauer aus. (dpa/AZ)

