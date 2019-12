vor 23 Min.

Unwetter in Frankreich: Bereits zwei Tote

Bei schweren Unwettern sind im Süden Frankreichs bis Samstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die Regenfälle sorgten nach Medienberichten unter anderem für Überschwemmungen in mehreren Départements.

Am Samstagabend waren weiterhin rund 15.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Noch am Vortag war der Strom in fast 70.000 Haushalten ausgefallen. In elf Départements galt weiterhin die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. (dpa)

