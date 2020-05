vor 16 Min.

"Upload": Start heute - Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Die neue Sci-Fi-Serie "Upload" läuft ab heute bei Amazon Prime. Wir informieren Sie über Start, Handlung, Folgen und Cast. Auch einen Trailer können Sie sich ansehen.

Fans von Greg Daniels können sich freuen: Mit "Upload" erscheint heute das neueste Serienprojekt des preisgekrönten Autors bei Amazon Prime Video. Hier erfahren Sie alles über den Start, die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"Upload": Wann ist der Start bei Amazon Prime Video?

"Upload" startet heute am Freitag, 1. Mai 2020, auf Amazon Prime Video. Der " Tag der Arbeit" ist ein Feiertag - und damit perfekt zum Seriengenuss.

Handlung: Worum geht es bei "Upload"?

"Upload" spielt in einer technologisch weit fortgeschrittenen Zukunft, in der beispielsweise holografische Telefonie und 3D-Drucker zur Herstellung von Nahrungsmitteln alltäglicher Standard sind. Das Tollste: Man kann sich in ein virtuelles Leben hineinbeamen, wenn man kurz vor seinem Tod ein Upload durchführt.

Nach einem Crash mit einem autonom fahrenden Auto muss der im Krankenhaus gelandete junge App-Entwickler Nathan Brown schnell über sein Schicksal bestimmen. Überstürzt entscheidet er sich mit seiner Freundin Ingrid dafür, in das luxuriöse virtuelle Jenseits ihrer Familie, das "Lakeview" der Firma Horizon, hochgeladen zu werden. Nach dem Upload trifft Nathan seinen Kundenservice-"Engel" Nora Anthony. Zunächst ist sie nur seine charismatische Concierge und Führerin. Doch schon bald wird sie zu einer Freundin, die ihm hilft, sich in dieser neuen digitalen Welt zurechtzufinden.

"Upload" bei Amazon Prime Video: Die zehn Folgen

Welcome to Upload

Five Stars

The Funeral

Sex Suit

The Grey Market

Sleepover

Bring Your Dad to Work Day

Shopping Other Digital After-Lives

Update Eve

Freeyond

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Upload"?

Robbie Amell als Nathan Brown

als Allegra Edwards als Ingrid

als Andy Allo als Nora Anthony

Neben Robbie Amell, Andy Allo und Allegra Edwards gehören auch Kevin Bigley und Zainab Johnson zum Cast der Amazon-Serie. Gemeinsam mit Howard Klein fungiert Serienschöpfer Greg Daniels auch als Executive Producer von "Upload". Die Serie wurde im kanadischen Vancouver gedreht.

(AZ)

"Upload": Der Trailer zur Amazon Prime-Serie

