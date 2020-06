vor 32 Min.

Urlaub in Österreich: Wann ist die Einreise erlaubt?

Urlaub in Österreich oder Deutschland: Die Regeln zu Einreise und Quarantäne wurden inzwischen gelockert – aber nicht vollständig. Eine Übersicht.

Die Einreise von Deutschland nach Österreich und andersrum ist kein Problem – normalerweise. Mit Ausbruch der Corona-Krise gestaltete sich der Grenzübertritt für viele Menschen häufig schwierig: Sie durften nur unter bestimmten Bedingungen oder gar nicht einreisen. Doch wie ist die Situation im Moment? Gibt es Lockerungen an den Grenzen? Und wenn ja: Müssen Reisende überhaupt noch etwas beachten – zum Beispiel Regeln zur Quarantäne?

In dieser Übersicht (letztes Update: 6. Juni 2020) erfahren Sie unter anderem, wie die Situation in Österreich und Deutschland ist und ob Besuche von Familie und Lebenspartner sowie Urlaub im jeweils anderen Land erlaubt ist.

Reisewarnung für Österreich, "hohes Sicherheitsrisiko" in Deutschland

Deutschland hat seine weltweite Reisewarnung bis 14. Juni 2020 verlängert – sie gilt auch für Nachbarländer wie Österreich. Das Auswärtige Amt teilt diesbezüglich mit: "Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland wird derzeit gewarnt."

Nach dem 14. Juni 2020 soll die weltweite Reisewarnung nach Willen von Bundesaußenminister Heiko Maas für Reisen in die Europäische Union keinen Bestand mehr haben. Stattdessen soll sie durch individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder ersetzt werden. Auch eine Aufhebung der Reisewarnung für einzelne Länder, die außerhalb der EU liegen, sei denkbar, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

Umgekehrt warnt Österreich im Zusammenhang mit Reisen nach Deutschland vor einem "hohen Sicherheitsrisiko" – es besteht aber keine ausdrückliche Reisewarnung.

In dieser Übersicht finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Einreise von Deutschland nach Österreich und andersrum. Unter anderem beantworten wir diese Fragen:

Einreise nach Österreich : Welche Regelungen gelten in der Corona-Krise?

nach : Welche Regelungen gelten in der Corona-Krise? Einreise nach Deutschland in Corona-Zeiten: Wer darf einreisen?

nach in Corona-Zeiten: Wer darf einreisen? Grenzöffnung für Paare, Familien, Freunde, Tiere: Welcher Besuch ist erlaubt?

Hochzeit, Beerdigung, Taufe, Geburtstag: Wird eine Einreise gestattet?

gestattet? Wer muss nach Einreise in Quarantäne – und wer nicht?

Deutschland – Österreich: Warum gab es Kontrollen an der Grenze?

Im Zuge der Corona-Krise wurden an vielen Grenzen Kontrollen eingeführt. Sie sollten zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beitragen und bestanden seit 11. März 2020 unter anderem an der deutsch-österreichischen Grenze. Im Laufe der Krise wurden die Kontrollen unter anderem für Besuche von Partnern oder Familie gelockert, inzwischen gibt es weitere Lockerungen. Grundsätzlich gilt: Für Reisen nach Österreich gibt es in der Regel keine Beschränkungen mehr. Für Reisen nach Deutschland bestehen noch Beschränkungen.

Wer darf nach Österreich einreisen?

In einigen Fällen ist die Einreise nach Österreich seit dem 4. Juni 2020 gestattet. Die Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten (außer Italien) wurden zu diesem Zeitpunkt aufgehoben.

Die unbeschränkte Einreise nach Österreich ist momentan aber nur Menschen mit folgenden Nationalitäten gestattet, die auch ihren Wohnsitz in einem dieser Länder haben:

Österreich

Deutschland

Schweiz

Liechtenstein

Tschechien

Slowakei

Slowenien

Ungarn

Die Regelung gelte außerdem nur, wenn sich die Betroffenen in den vergangenen 14 Tagen in einem der genannten Staaten aufgehalten haben. "Dies muss bei der Einreise an der Grenze glaubhaft gemacht werden", teilt das österreichische Bundesinnenministerium mit. Ob Einreisende beispielsweise mit Auto, Nah- oder Fernverkehr oder Flugzeug nach Österreich kommen, spiele dabei keine Rolle.

Übrigens: Wer von Italien aus nach Österreich einreisen will, muss (mit Ausnahmen) weiterhin einen negativen molekularbiologischen Test auf SARS-CoV-2, der nicht älter als vier Tage ist, vorgeweisen. Alternativ müsse eine 14-tägige selbstüberwachte Heimquarantäne angetreten werden. "Wenn während der Quarantäne ein Test durchgeführt wird und dieser negativ ist, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden", so das österreichische Innenministerium.

Ist der Besuch von Partner oder Familie erlaubt?

Ja, der Besuch von Partner oder Familie in Österreich ist von Deutschland aus kommend erlaubt. Bereits seit Mitte April durften auch Menschen nach Österreich einreisen, die "besonders berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis" (siehe Paragraf 4) geltend machten. Sie mussten sich in der Regel nicht in 14-tägige Quarantäne begeben. Denn: Das Sehen des Lebenspartners zählt laut österreichischem Sozialministerium zur Deckung der "notwendigen Grundbedürfnisse". In Österreich fällt der Besuch des Lebenspartners also unter einen "besonders berücksichtigungswürdigen Grund im familiären Kreis", wie beispielsweise auch auf der Internetseite des Salzburger Landes oder der Internetseite des Landes Vorarlberg nachzulesen ist.

Seit 4. Juni 2020 ist es neben dem Besuch von Lebenspartner oder Verwandten auch Urlaubern erlaubt, nach Österreich zu reisen, denn: Die Grenzkontrollen zu Deutschland wurden beendet.

Darf ich meine Familie in Österreich besuchen?

Ja, es ist möglich, Verwandte wie zum Beispiel Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel und Geschwister in Österreich zu besuchen. Dafür wurde bis vor kurzem an der Grenze eine Selbsterklärung (auch: Eigenerklärung) benötigt. Außerdem waren weitere Bescheinigungen wie eine Kopie des Meldezettels, des Ausweises oder der Geburtsurkunde des Besuchten hilfreich (Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)). Inzwischen ist die Einreise aber auch ohne diese Dokumente möglich, da die Grenzkontrollen zu Deutschland aufgehoben wurden.

Darf ich meinen Lebenspartner besuchen?

Ja, es ist möglich, den Partner oder die Partnerin von Deutschland aus kommend in Österreich zu besuchen. Dafür wurde bis vor kurzem eine Eigenerklärung sowie zum Beispiel eine Kopie des Ausweises (oder der Meldebescheinigung) des Partners benötigt (Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)). Inzwischen ist die Einreise aber auch ohne diese Dokumente möglich, da die Grenzkontrollen zu Deutschland aufgehoben wurden.

Taufe, Geburtstag, Hochzeit, Begräbnis: Einreise nach Österreich erlaubt?

Ja, unter anderem für Anlässe wie die Teilnahme an einer Taufe, einem Geburtstag, einem Begräbnis oder einer Trauung ist die Einreise nach Österreich erlaubt. Dafür wurde bis vor kurzem eine Eigenerklärung sowie zum Beispiel eine Kopie des Ausweises (oder Meldebescheinigung) oder einer Geburtsurkunde des Besuchten benötigt. (Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)). Inzwischen ist die Einreise aber auch ohne diese Dokumente möglich, da die Grenzkontrollen zu Deutschland aufgehoben wurden.

Darf ich mein Tier verpflegen?

Ja, das ist möglich. Dafür wurde bis vor kurzem eine Selbsterklärung benötigt. Auch weitere Dokumente, die die zwingenden Gründe stützen, konnten beim Grenzübertritt hilfreich sein. (Download der PDF-Vorlage "Eigenerklärung" (hier klicken)). Inzwischen ist die Einreise aber auch ohne diese Dokumente möglich, da die Grenzkontrollen zu Deutschland aufgehoben wurden.

Einreise nach Österreich: Wo finde ich eine Selbsterklärung zum Download?

Eine Selbsterklärung (auch: Eigenerklärung) können Sie sich hier herunterladen. Sie ist aber nicht mehr zwingend für die Einreise nach Österreich notwendig, da keine Grenzkontrollen auf österreichischer Seite zu Deutschland mehr bestehen. Wen es dennoch interessiert: Einen Vordruck hatte unter anderem das Land Vorarlberg oder das Land Salzburg zur Verfügung zur Verfügung gestellt. Das Dokument musste bis vor kurzem noch ausgedruckt und ausgefüllt werden. Außerdem war eine Unterschrift vonnöten.

Muss ich nach Rückreise nach Deutschland in Quarantäne?

Die Einreise nach Österreich sollte ohne Probleme gelingen – inzwischen auch ohne Vorzeigen einer Eigenerklärung in Kombination mit Personalausweis oder Reisepass sowie entsprechenden Nachweisen.

Andersrum gilt: Deutsche Staatsbürger oder in Deutschland wohnhafte Menschen können jederzeit nach Deutschland einreisen. Sie müssen sich nach Aufenthalt in Österreich in der Regel seit 16. Mai 2020 nicht mehr in Deutschland in Quarantäne begeben (zur Quelle für Bayern).

Wer darf sonst noch nach Deutschland einreisen?

In Deutschland gab es bereits Lockerungen an der Grenze, dennoch sind die Regeln strenger als auf österreichischer Seite. Auf der Internetseite der Bundespolizei heißt es dazu: "Auch weiterhin gilt, dass nicht notwendige Reisen unterlassen werden sollen. Am Erfordernis eines triftigen Einreisegrundes wird festgehalten."

Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und nicht in Deutschland wohnhaft sind, können aber unter bestimmten Voraussetzungen einreisen. Für sie liege ein triftiger Grund für die Einreise nach Deutschland zu unter anderem folgenden Anlässen vor:

Besuch von Ehegatte, Lebenspartner, Lebensgefährte (auch ohne Trauschein)

Besuch von Verwandten (Kinder, Enkel, Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen)

Sorgerechts- und Umgangsangelegenheiten zur Betreuung von minderjährigen Kindern, dies beinhaltet auch das gegenseitige Besuchen/Abholen

Teilnahme an wichtigen familiären Anlässen (Hochzeiten, Begräbnisse, religiöse Feiern; auch für andere Personen als Familienangehörige)

Wer aus einem der genannten Gründe nach Deutschland einreisen will, muss neben Ausweisdokumenten eine Selbsterklärung vorzeigen. Sie können die Eigenerklärung zur Einreise aus familiären Gründen hier herunterladen (zum Download).

Einreise nach Deutschland: Selbsterklärung der Bundespolizei zum Download

Für die Einreise aus familiären Gründen wird zusätzlich zu den Ausweisdokumenten eine Selbsterklärung (auch: Eigenerklärung oder Selbstdeklaration) benötigt. Das Formular für die Selbsterklärung können Sie sich auf der Internetseite der Bundespolizei oder an dieser Stelle herunterladen.

Einreise aus Nachbarländern: Ist Urlaub in Deutschland erlaubt?

Eine Urlaubsreise (beispielsweise aus Österreich kommend) nach Deutschland zählt nach Angaben der Bundespolizei nicht als dringender Grund. Deswegen sei die Einreise aus dem Grund "Urlaub" nicht erlaubt. Dazu heißt es: "Insbesondere Einreisen aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen sind weiterhin nicht gestattet." (AZ)

Urlaub 2020 in Zeiten von Corona? 1 / 6 Zurück Vorwärts Urlaub 2020? Bevor Deutsche sich ins Ausland begeben können, dauert es noch eine Weile:

Schritt 1: Grenzöffnungen Die Grenzen müssen öffnen. Für seine Nachbarländer will Deutschland das bis zum 15. Juni 2020 umsetzen – nur bei Tschechien und Polen ist der Zeitpunkt noch unbekannt.

Schritt 2: Quarantäne-Aufhebung In vielen Ländern müssen noch geltende Quarantänepflichten für einreisende Ausländer aufgehoben werden.

Schritt 3: Ende der Reisewarnung Ab dem 15. Juni soll die weltweite Reisewarnung fallen. Stattdessen soll es Reisehinweise geben. In ihnen sollen möglichst viele Einzelheiten zu den Reiseländern stehen. Zum Beispiel:

Wie sind die Hygienevorschriften? Wie ist die Infektionslage? Ist man als Urlauber überhaupt willkommen? Besteht die Gefahr, dass man nicht mehr zurückkommt?

Mit den Reisehinweisen würde das Auswärtige Amt die Urlaubsentscheidung in die Verantwortung der Reisenden legen. Eine Reisewarnung ist hingegen ein unmissverständlicher Ratschlag: Bleiben Sie zu Hause!

