Urteil für Serienstraftäter "Brummi-Andi" erwartet

GNTM 2019 live im TV und Stream: Wo und wann läuft "Germany's next Topmodel" 2019? Wo gibt es ganze Folgen als Wiederholung? Alle Infos dazu finden Sie hier.

News zu GNTM 2019

"Germany's next Topmodel" 2019: Pro7 präsentiert die ersten neuen Kandidatinnen

GNTM 2019 beginnt am 7. Februar. Was erwartet die Zuschauer dieses Jahr? ProSieben hat nun die ersten Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2019 vorgestellt.