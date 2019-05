vor 17 Min.

Urteil für deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin erwartet

Die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin erwartet am Donnerstag die Verkündung ihres Strafmaßes. Bereits Ende April wurde sie in New York schuldig gesprochen.

Sie führte die New Yorker High Society hinters Licht und ergaunerte sich so ein Leben im Luxus. Am Donnerstagabend wird Anna Sorokins Strafmaß verkündet.

Im Fall der verurteilten Hochstaplerin Anna Sorokin will ein Gericht in New York am Donnerstag (20.30 Uhr MESZ) das Strafmaß verkünden. Bereits Ende April hatten die Richter die Deutsche schuldig gesprochen. Sie sahen es als erwiesen an, dass sich die 28-Jährige unter dem Namen Anna Delvey Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (rund 180.000 Euro) erschlichen hat. Zudem versuchte sie demnach, mit weiteren Betrügereien Millionenbeträge zu ergaunern. Sorokin drohen laut New York Times 15 Jahre Haft.

Der Fall hatte über Wochen international für Aufsehen erregt. Mit immer neuen Lügen und Ausflüchten soll Sorokin sich als falsche Millionenerbin in der New Yorker High Society Geld für Restaurantbesuche, Geschenke und Hotelübernachtungen erschlichen haben. Die in Russland geborene Frau war im Alter von 16 Jahren nach Deutschland gezogen und in Eschweiler bei Aachen zur Schule gegangen.

Anna Sorokin soll eigene Netflix-Serie bekommen

Zum Glamour-Faktor des Prozesses trug auch die extravagante Kleiderauswahl der Angeklagten bei. Über Wochen diskutierten Medien über die stets eleganten Outfits, die Sorokin in Kombination mit Handschellen trug. Am letzten Verhandlungstag wählte sie ein kurzes Kleid - laut New York Times in "jungfräulichem Weiß". Am Tag der Verurteilung fand dann ihr schwarzes Minikleid Beachtung.

Doch auch wenn der Fall juristisch zu den Akten gelegt ist, wird die Geschichte voraussichtlich im Fernsehen wieder aufgerollt: Medienberichten zufolge will der Streamingdienst Netflix den Fall Sorokin verfilmen. Auch ein Opfer der Hochstaplerin, die ehemalige Vanity Fair-Fotoredakteurin Rachel Williams, verkaufte ihre Geschichte nach eigener Aussage an den Buchverlag Simon & Schuster und an den Sender HBO. (dpa)

