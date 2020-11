vor 33 Min.

Utopia (Amazon Prime Video): Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Utopia" ist eine US-amerikanische Drama-Fernsehserie, die bei Amazon Prime zu sehen ist. Wann war der Start? Worum dreht sich die Handlung? Wie heißen die Folgen? Welche Darsteller sind im Cast? Hier erfahren Sie es. Auch einen Trailer haben wir für Sie.

"Utopia": In einem geheimnisvollen gleichnamigen Comic-Manuskript ist angeblich das Schicksal der Menschheit vorherbeschrieben. Amazon Prime Video veröffentlicht mit seiner neuen Serie ein Remake des britischen Originals "Utopia" von 2013. Wir informieren Sie über den Start, die Folgen der Handlung und die Besetzung. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

"Utopia": Wann ist der Start bei Amazon Prime Video?

Amazon Prime hat den Start der Serie "Utopia" für Freitag, 30. Oktober 2020, angekündigt.

Handlung: Worum geht es bei "Utopia"?

Ein Gruppe von Comic-Fans findet sich plötzlich in einem waschechten Verschwörungs-Thriller wieder. Sie ist in den Besitz eines mysteriösen Manuskripts gelangt, das offenbar eine Fortsetzung des berüchtigten Romans "The Utopia Experiments" darstellt. In "The Utopia Experiments" wurden angeblich die verheerendsten Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorausgesagt. Durch den Besitz des neuen Manuskripts gerät die Gruppe ins Visier einer Organisation namens "The Network", vor der sie fliehen muss. Außerdem versuchen die Fans, versteckte Hinweise des Manuskripts zu entschlüsseln, um mögliche weitere Katastrophen zu verhindern.

"Utopia bei Amazon Prime Video: Die Folgen

Die Serie hat acht Folgen mit diesen Titeln

"Life Begins"

"Just A Fanboy"

"Tuesday's Child"

"Not slow not bad"

"Order 2472"

"Respect Your Purpose"

"Talking Hurts"

"Stay Alive, Jessica Hyde "

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Utopia?

Die Hauptrollen sind folgendermaßen besetzt:

John Cusack als Dr. Kevin Christie

als Dr. Kevin Christie Ashleigh LaThrop als Becky Todd

Dan Byrd als Ian Ackerman

Desmin Borges als Wilson Wilson

Jessica Rothe als Samantha

Christopher Denham als Arby

Javon Walton als Grant Bishop

Farrah Mackenzie als Alice

Cory Michael Smith als Thomas Christie

als Jeanine Serralles als Colleen Stearns

Rainn Wilson als Michael Stearns

als Sasha Lane als Jessica Hyde

"Utopia": Der Trailer zur Amazon-Serie

