VW gibt Fehler zu, zieht aber keine personellen Konsequenzen

Ein von vielen als rassistisch empfundenes Video von VW hat hohe Wellen geschlagen. Nach interner Prüfung gibt der Konzern nun Fehler zu. Entlassen wird vorerst aber niemand.

Volkswagen hat nach der internen Prüfung des rassistischen Werbevideos für den neuen Golf eine Reihe von Fehlern bei der Entstehung des Clips eingeräumt, zieht aber vorerst keine personellen Konsequenzen. "Wir haben fehlende Sensibilität und prozessuale Fehler festgestellt", sagte Rechtsvorständin Hiltrud Werner am Donnerstag. "Einige Kollegen waren auch nach dem ersten warnenden Hinweis aus der Social-Media-Community nicht aufmerksam und reaktiv genug."

In dem Video war eine riesige weiße Hand zu sehen, die einen Mann mit dunkler Hautfarbe herumschiebt und schließlich in ein Haus mit der Aufschrift "Petit Colon" schnippst. Kritiker sahen darin eine Anspielung auf die europäische Kolonialgeschichte. Danach werden die Worte "Der neue Golf" eingeblendet. Die Buchstaben fliegen dabei so ins Bild, dass sie kurz das rassistische N-Wort ergeben.

VW-Clip: Personelle Konsequenzen nur bei Verstoß gegen Code of Conduct

Ob es möglicherweise zu geforderten Entlassungen kommen werde, sei noch nicht entschieden, erklärte Werner - sie habe großes Vertrauen in die entsprechende Arbeit der Disziplinar- und Personalausschüsse.

"Personelle Konsequenzen würden wir allerdings nur dann ziehen, wenn vorsätzlich und wissentlich gegen unseren Code of Conduct und unsere Werte verstoßen wurde", betonte Werner. Dafür müsse klar nachweisbar sein, dass nicht nur ein Fehler, sondern grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz im Spiel waren.

Rechtsvorständin Werner: Clip "ohne rassistische Intentionen" abgenommen

Bisheriger Stand sei, dass bei der Abnahme des Videos "keinerlei rassistische Intentionen eine Rolle gespielt haben". Die Wirkung des Clips sei jedoch problematisch gewesen. "Zu Integrität gehört auch, dass wir uns als Führungskräfte und als Unternehmen auch dann vor unsere Mitarbeiter stellen, wenn Fehler passiert sind. Ein Bauernopfer wird es daher nicht geben." (dpa)

