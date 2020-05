vor 48 Min.

Vagrant Queen, Start heute: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Heute startet die neue Serie "Vagrant Queen" bei Sky. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast sowie einen Trailer finden Sie hier.

Die Comicadaption "Vagrant Queen" ist ab heute auf dem Sky-Sender SYFY zu sehen und wird im Anschluss an die Ausstrahlung in den Online-Portalen Sky Q, Sky Go, und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung stehen. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer zur neuen Science-Fiction Serie finden Sie hier.

"Vagrant Queen": Start von Staffel 1

Staffel 1 der Science-Fiction Serie "Vagrant Queen" wird ab heute, dem 28. Mai 2020 jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf dem Sender SYFY ausgestrahlt. Nach der Ausstrahlung stehen die neuen Folgen auf Abruf in den Online-Portalen Sky Q, Sky Ticket und Sky Go zur Verfügung.

Handlung von "Vagrant Queen": Worum geht es in der Serie?

Die Serie basiert auf den Comics von Magdalene Visaggio und Jason Smith und dreht sich um die Abenteuer der ausgestoßenen Königin Elida. Sie hat sich ein Leben als Gesetzlose aufgebaut und erkundet die dunklen Ecken des Universums. Dicht auf den Versen ist ihr dabei immer die Regierung, die ihre Blutlinie auslöschen will. Als Elida von ihrem alten Freund Isaac erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter noch am Leben ist, macht sie sich auf die Reise ins Herz ihrer alten Heimat. Um ihre Mutter zu retten, muss es Elida mit ihrem Erzfeind Commander Lazaro aufnehmen, der ihre Pläne vereiteln will.

"Vagrant Queen": Folgen der ersten Staffel

Staffel 1 von "Vagrant Queen" umfasst insgesamt zehn Folgen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Hier finden Sie die Titel der Episoden im Überblick - bei den letzten drei Folgen sind bisher nur die englischen Titel bekannt:

Folge 1: Alte und neue Bekannte

Folge 2: Sing um dein Leben

Folge 3: Neue Pläne

Folge 4: Station 233

Folge 5: Der Sterzaad

Folge 6: Requiem für die Republik

Folge 7: Unerwartete Begegnung

Folge 8: No Clue

Folge 9: All old things must pass - part 1

Folge 9: All old things must pass - part 2

Besetzung von "Vagrant Queen": Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller von "Vagrant Queen" in der Übersicht:

Rollenname Schauspieler Königin Elida Adriyan Rae Isaac Tim Rozon Amae Alex McGregor Commander Lazaro Paul du Toit Hath Colin Moss

Trailer zu "Vagrant Queen"

Ein deutscher Trailer wurde nicht veröffentlicht. Sie können sich hier den englischen Trailer ansehen:

