11:22 Uhr

"Van Helsing", Start von Staffel 4 heute: Folgen, Handlung, Besetzung im Cast, Trailer

Heute erscheint Staffel 4 von "Van Helsing" auf Netflix. Infos rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer finden Sie hier in unserer Übersicht.

Es ist so weit: Ab heute, 8.2.20, ist Staffel 4 der Fantasy-Serie "Van Helsing" auf Netflix verfügbar. Auch in den neuen Folgen geht es um Vanessa Van Helsing, die gemeinsam mit ihren Freunden gegen gefährliche Vampire ankämpft. Noch tiefer als in den vorherigen Staffeln steigt Staffel 4 in die Mythologie der Vampire ein.

Hier finden Sie alle Infos rund um Datum, Handlung, Besetzung und Trailer von "Van Helsing" in der Übersicht.

Start von "Van Helsing" heute: Wann wird Staffel 4 auf Netflix veröffentlicht?

Die neuen Folgen von "Van Helsing" sind in Deutschland ab dem heutigen 8. Februar 2020 auf Netflix im Stream verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

"Van Helsing" auf Netflix: Handlung und Folgen von Staffel 4

In der Serie geht es um Vanessa Van Helsing, die zunächst im Koma liegt. Als sie eines Tages erwacht, wurde die Welt in der Zwischenzeit von Vampiren erobert. Vanessa muss gegen sie ankämpfen um so die Menschheit zu retten.

In Staffel 4 steht sie vier Ur-Vampiren gegenüber, die das sagenumwobene "The Dark One" wieder auferstehen lassen wollen. Diese Kreatur könnte die Menschheit für immer vernichten. Gemeinsam mit ihrer Vampierjäger-Truppe versucht sie, das Böse zu stoppen..

Die Produktion wurde diesmal nicht von Showrunner Neil LaBute, sondern von Jonathan Walker übernommen. Staffel 4 von "Van Helsing" besteht dabei aus 19 statt der üblichen 13 Folgen.

Besetzung im Cast: Welche Schauspieler spielen in "Van Helsing" mit?

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Schauspieler in den Hauptrollen von Staffel 4 der Fantasy-Serie "Van Helsing" dabei sind:

Vanessa Van Helsing gespielt von Kelly Overton

Lily Van Helsing gespielt von Julie Lynn Mortensen

Scarlett Harker gespielt von Missy Peregrym

gespielt von Axel Miller gespielt von Jonathan Scarfe

gespielt von Jonathan Scarfe Flesh gespielt von Vincent Gale

Sam gespielt von Christopher Heyerdahl

Dimitri gespielt von Paul Johansson

Ted gespielt von Tim Guinee

John gespielt von David Cubitt

Infos zu Staffel 4: Trailer von "Van Helsing"

