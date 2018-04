23:12 Uhr

Vanessa Mai bei Unfall schwer verletzt Panorama

Schlagersängerin Vanessa Mai ist am Samstagabend laut einem Medienbericht bei einer Bühnenprobe in Rostock schwer am Rücken verletzt worden.

Die Sängerin Vanessa Mai hat sich bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe am Samstagabend in Rostock laut einem Medienbericht schwer am Rücken verletzt.

Der Schlagerstar habe bei dem Unfall kurz das Bewusstsein verloren, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Mais Management. Ein Notarzt musste die 25-Jährige demnach künstlich beatmen, sie wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Dort sollte eine genaue Diagnose erstellt werden.

Das Konzert von Vanessa Mai in Rostock wurde kurzfristig abgesagt, schreibt das Blatt. Viele Fans hätten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn von dem Unfall erfahren.

Vanessa Mai ist eine der bekanntesten Schlagersängerinnen dieser Tage. Ursprünglich Mitglied der Band Wolkenfrei, bastelte sie nach dem Ende der Band zielstrebig an ihrer Solokarriere, die mit den Titeln „Wolke 7“ und „Wachgeküsst“ im Jahr 2015 Fahrt aufnahm. Vanessa Mai stammt aus Backnang bei Stuttgart. Die erfolgreiche Schlagersängerin wurde unter anderem durch ihre Teilnahme bei "Let's Dance" 2017 bekannt, dort belegte sie gemeinsam mit Christian Polanc den zweiten Platz. Außerdem war Mai Jury-Mitglied bei "Deutschland sucht den Superstar".

Heute füllt die Sängerin bei ihren Konzerten Hallen und Open-Air-Arenen.

