06:58 Uhr

Vater und zwei Töchter sterben bei Brand in Blaubeuren

Drei Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Blaubeuren ums Leben gekommen.

Tragisches Unglück in Gerhausen, einem Stadtteil von Blaubeuren: In einem Wohnhaus ist ein Feuer ausgebrochen, es gab drei Tote.

Beim Brand eines Wohnhauses in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handle es sich um einen Mann und dessen neun und 13 Jahre alten Töchter, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. In dem Haus lebte demnach eine fünfköpfige Familie. Die Mutter habe sich noch rechtzeitig retten können. Eine 18 Jahre alte Tochter war demnach nicht zu Hause, als der Brand ausbrach.

Nachbarn der Familie waren den Angaben nach am frühen Freitagmorgen von einem lauten Knall geweckt worden. Im Anschluss hätten sie das brennende Einfamilienhaus entdeckt. "Mutmaßlich eine Explosion", sagte der Polizeisprecher. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 90 Einsatzkräften vor Ort. Die Flammen waren nach etwa eineinhalb Stunden bis auf einzelne Glutnester gelöscht. Notfallseelsorger betreuten Angehörige und Einsatzkräfte. (dpa/lsw)

