vor 16 Min.

Venedig verhängt Durchfahrtsverbot für Kreuzfahrtschiffe

Die Lagunenstadt Venedig will Kreuzfahrtschiffe (hier die „Costa Deliziosa“) nicht mehr so nahe an seinen historischen Stätten – wie etwa am weltberühmten Markusplatz – ankern lassen.

Kreuzfahrtschiffe sollen künftig nicht mehr am Markusplatz vorbeinavigieren dürfen. Aber bleibt in Venedig womöglich trotzdem einfach alles beim Alten?

Touristen sind in Venedig derzeit kaum unterwegs. Der Grund ist die Corona-Pandemie. Die Stadt, die sonst unter dem Andrang von bis zu 30 Millionen Besuchern im Jahr ächzt, atmet durch. Gleichzeitig liegt zu großen Teilen aber auch das Geschäftsleben in der Lagunenstadt darnieder.

Längst hängen die Stadt und ihre nur noch gut 50.000 Bewohner vom Massentourismus mit seinen für Venedig besonders empfindlichen Folgen ab. In diesem Zusammenhang haben vier italienische Minister eine aufsehenerregende Entscheidung getroffen. Die umstrittenen Kreuzfahrtschiffe, die jedes Jahr für einen Extra-Andrang von Kurzzeitbesuchern sorgen, dürfen in Zukunft nicht mehr auf der spektakulären Route durch den Giudecca-Kanal am Markusplatz vorbeifahren, sondern werden westlich des Lido in den Industriehafen Marghera umgeleitet.

Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe: Seit Dezember läuft ein Wettbewerb

Als Begründung hieß es in einer Mitteilung, Venedig, „das historisch-kulturelle Erbe nicht nur Italiens, sondern der ganzen Welt“, solle geschützt werden. Die Stadt zählt seit 1987 zum Unesco-Weltkulturerbe. 2016 drohte die Unesco allerdings mit dem Entzug dieses Gütesiegels. Zu viele Touristen, zu viele Kreuzfahrtschiffe. Das Kulturerbe sei bedroht, lautete die Begründung. Wer selbst in den vergangenen Jahren einmal die Stadt besucht hat, ahnt, dass die einst lebendige Metropole sich immer mehr in ein Museum verwandelt und dabei ihre eigene Existenz aufs Spiel setzt.

Das war nun offenbar auch den vier Ministern bewusst, die die Kreuzfahrtschiffe aus der Lagune verbannen wollen. Die von Kultus-, Tourismus- und Verkehrsministerium sowie vom neu geschaffenen Ministerium für ökologische Transition getroffene Entscheidung ist keine definitive Lösung, obwohl in Marghera nun ein Kreuzfahrtterminal für 41 Millionen Euro gebaut werden soll. Solange diese Anlegestelle nicht fertiggestellt ist, dürfen die Schiffe wie bisher in der Stazione Marittima nahe der Altstadt landen.

Die menschenleere Rialtobrücke spiegelt sich im Canal Grande. In Venedig liegt durch das Ausbleiben der Touristen ein Großteil des Geschäftslebens brach. Bild: Anteo Marinoni/LaPresse/AP, dpa

Eine definitive Lösung außerhalb der Lagune soll später gefunden werden. Seit vergangenem Dezember läuft deshalb ein internationaler Ideenwettbewerb. „Nach zehn Jahren hat die Regierung endlich verstanden, dass die Zukunft der Kreuzfahrtschiffe außerhalb der Lagune liegt“, sagt Tommaso Cacciari, Sprecher des Komitees „No Grandi Navi“. Allerdings überzeugt die Übergangslösung in Marghera die Kritiker nicht. „Der Kanal, der dazu vorgesehen ist, ist zu klein für die Riesenschiffe, ein Gesetz verbietet aber seine Ausweitung“, sagt Cacciari. Zudem verbiete eine andere Regelung, dass die Ozeanriesen nahe an den Industrieanlagen vorbeinavigieren, das müssten sie aber, um nach Marghera zu gelangen. „Wir fürchten, dass hier eine große Ankündigung gemacht wurde, aber letztendlich alles beim Alten bleibt“, sagt Cacciari.

Kreuzfahrtschiffe tragen zur Erosion des Untergrunds von Venedig bei

Der Streit um die Kreuzfahrtschiffe ist seit Jahren im Gang. 2014 blockierte ein Minister-Komitee die Einfahrt der Riesenschiffe, das Verwaltungsgericht hob den Beschluss wenig später wieder auf. 2016 erlangte der Protest gegen die Durchfahrt der bis zu 96.000 Tonnen schweren Kreuzfahrtschiffe seinen Höhepunkt. Aktivisten des Komitees „No Grandi Navi“ versuchten per Boot die Einfahrt der Ozeanriesen zu verhindern. Im September 2017 kletterten Demonstranten auf ein Kreuzfahrtschiff und hissten ein Banner mit der Aufschrift: „Rettet den Planeten – rettet die Lagune. Stoppt das Klima-Chaos, stoppt die Kreuzfahrtschiffe!“

Diese sind für den größten CO 2 -Ausstoß in der Lagunenstadt verantwortlich. Teilweise lagen bis zu sieben Ozeanriesen mit laufenden Maschinen gleichzeitig am Terminal hinter der Altstadt. Umweltschützern zufolge stoße jedes der Riesenschiffe so viele Abgase wie 14.000 Autos gleichzeitig aus. Auch die Sicherheit in der Lagune war durch die Passagierschiffe beeinträchtigt. Bei einem der größeren Zwischenfälle im Juni 2019 rammte ein Kreuzfahrtschiff ein Touristenboot. Vor allem aber tragen die Schiffe zur Erosion des Untergrunds von Venedig bei.

Bis zu 5000 solcher Ozeanriesen passierten vor Corona pro Jahr die Lagune und den Giudecca-Kanal. Durch die Verdrängung riesiger Wassermaßen und der dadurch verursachten Erosion soll die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten bereits um einen Meter gesunken sein.

