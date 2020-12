08:31 Uhr

Verbotene Liebe - Next Generation: Sendetermine und Darsteller - Infos zu Folge 3 am 7.12.20

"Verbotene Liebe - Next Generation" ist aktuell im Stream über TV Now abrufbar. Hier erfahren Sie alles Wichtige über Sendetermine und Besetzung.

Von Tanja Schauer

Mit "Verbotene Liebe - Next Generation" kehrt die einstige Kult-Soap nach fünf Jahren Auszeit zurück auf die Bildschirme. Die Neuauflage knüpft zum Teil an die Geschichten der Original-Serie an und rückt neue Hauptcharaktere in den Fokus. Wann ist "Verbotene Liebe - Next Generation" zu sehen? Wie sieht die Besetzung aus? Welche Schauspieler der Original-Serie sind dabei? Das erfahren Sie hier.

"Verbotene Liebe - Next Generation": Das sind die Sendetermine

"Verbotene Liebe - Next Generation" ist ausschließlich über den Streaming-Dienst TV Now zu sehen. Dort erscheint in wöchentlichem Rhythmus eine von insgesamt zehn Folgen á ca. 45 Minuten Länge. Hier finden Sie die Sendetermine der Neuauflage von "Verbotene Liebe" im Überblick:

Folge Sendetermin Sender 1 23.11.2020 TV NOW 2 30.11.2020 TV NOW 3 07.12.2020 TV NOW 4 14.12.2020 TV NOW 5 21.12.2020 TV NOW 6 28.12.2020 TV NOW 7 04.01.2021 TV NOW 8 11.01.2021 TV NOW 9 18.01.2021 TV NOW 10 25.01.2021 TV NOW

Da "Verbotene Liebe - Next Generation" nur über den Streaming-Dienst TV Now Premium abrufbar ist, können die Folgen nicht kostenfrei abgerufen werden. Eine Mitgliedschaft kostet hier laut Anbieter 4,99 Euro im Monat. Dieses Abonnement ist monatlich kündbar und kann von Neukunden vorerst 30 Tage kostenfrei getestet werden.

Besetzung: Die Schauspieler in "Verbotene Liebe - Next Generation":

Die Neuauflage des Formats bringt einige neue Gesichter in den Handlungsverlauf. Das sind die neuen Schauspieler der Serie:

Sina Zadra als Josefin Reinhard

als Josefin Reinhard Frederik Götz als Alexander Verhoven

Heinz Hoenig als Robert Verhoven

als Robert Verhoven Stephanie Japp als Eva Verhoven

als Eva Verhoven Livia Matthes als Livia Verhoven

Lennart Betzgen als Paul Verhoven

Zudem werden auch Darsteller aus der Original-Serie bei "Verbotene Liebe - Next Generation" dabei sein:

Wolfram Grandezka als Ansgar Graf von Lahnstein

als von Claudia Hiersche als Carla Gräfin von Lahnstein

als Carla Gräfin von Isa Jank als Clarissa Gräfin von Anstetten

als Clarissa Gräfin von Anstetten Jo Weil als Oliver "Olli" Sabel

Gabriele Metzger als Charlotte "Charlie" Schneider

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen