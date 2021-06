Teneriffa trauert: Vermisste Olivia lag tot auf dem Meeresgrund

Wochenlang hatte Spanien um die Schwestern Olivia und Anna gebangt. Ihr Vater hatte sie entführt. Nun wurde Olivia tot im Meer gefunden. Was ist mit Anna?

Spaniens Premier Pedro Sánchez sprach von einer „schrecklichen Nachricht“. Auch Königin Letizia zeigte sich geschockt: Der gewaltsame Tod der sechsjährigen Olivia, die auf Teneriffa zusammen mit ihrer Schwester Anna vom Vater entführt worden war, erfülle sie mit „Schmerz und Traurigkeit“. Der Ministerpräsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, erklärte: „Die Menschen auf den Kanaren sind am Boden zerstört.“

Die Nachricht, dass die Leiche der kleinen Olivia vor der Küste Teneriffas auf dem Meeresgrund gefunden wurde, sorgte am Freitag in ganz Spanien für Entsetzen. Seit Tagen hatte ein Spezialschiff mit Tiefseeradar und einem Unterwasserroboter nach Hinweisen auf das Schicksal der Mädchen geforscht. In der Nacht zum Freitag wurde dann der furchtbare Verdacht der Ermittler zur Gewissheit: Die Polizei bestätigte, dass der Tiefseeroboter fünf Kilometer vor der Küste und in tausend Meter Tiefe eine große Tasche mit Olivias Körper entdeckt habe. An der Tasche war ein Anker befestigt. Eine weitere an den Anker gebundene Tasche war leer.

Das Motorboot des Vaters vor Teneriffa war leer

Die Fahnder vermuten, dass sich in der zweiten Tasche der Körper von Olivias einjähriger Schwester Anna befand. Das Spezialschiff „Ángeles Alvariño“ setzte am Freitag die Suche fort, um auch ihren Körper zu orten. Die Ermittler gehen davon aus, dass er durch Wellen und Strömungen aus der Tasche herausgespült worden sein könnte.

Bereits einen Tag nach dem Verschwinden der Kinder hatte die Polizei das leere Motorboot des Vaters entdeckt, das mehrere Kilometer von der Küste der Ferieninsel entfernt auf dem Atlantik trieb. Die Kripo fand auf der Jacht Blutspuren und stellte fest, dass der Bootsanker fehlte. Zuletzt waren die Kinder am 27. April gesehen worden. An diesem Tag waren sie beim Vater, dem 37 Jahre alten Tomás G. zu Besuch. G. und die 35-jährige Mutter, die deutschstämmige Beatriz Z., lebten getrennt.

Das ozeanographische Schiff "Angeles Alvarino" sucht mit Spezialgerät nach den vermissten Mädchen. Foto: Europapress, dpa

Am Abend des Verschwindens teilte G. seiner Ex-Frau mit, dass er die Kinder nicht zurückbringen werde. Und: „Du wirst die Mädchen und mich nie mehr wiedersehen.“ Die Polizei geht davon aus, dass der Vater die Mädchen mit Medikamenten betäubte und dann tötete. Anschließend versteckte er vermutlich ihre Körper in großen Taschen und lud diese auf seine Motorjacht, die im Hafen der Inselhauptstadt Santa Cruz lag.

Aufnahmen der Hafenkameras zeigen, wie G. mehrere große Bündel auf sein Schiff bringt und in See sticht. Später versenkte er, so glauben die Ermittler, die beiden mit Gewichten beschwerten Taschen im Meer. Da auch der mutmaßliche Täter spurlos verschwunden ist, schließen die Fahnder nicht aus, dass er sein Leben beendete. Die Fahnder vermuten, dass sich G. mit der Ermordung der Kinder an seiner Ex-Frau rächen wollte.

