vor 32 Min.

"Verdammt schwer!": Sendetermine, Teilnehmer und Übertragung heute

"Verdammt schwer!" heißt die neue Doku-Reihe, die heute bei Vox an den Start geht. Alle Infos zu Sendeterminen, Teilnehmern und der Übertragung bekommen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Bei "Verdammt schwer!" gründen sechs übergewichtige Menschen zusammen eine Selbsthilfegruppe. Sie wollen sich einmal im Monat sechs Monate lang treffen, um gemeinsam abzunehmen. Hier stellen wir Ihnen die sechs Teilnehmer vor. Außerdem bekommen Sie alle Infos zu Sendeterminen und der Übertragung.

Sendetermine und Übertragung

"Verdammt schwer! - Unser Kampf gegen die Kilos" wird ab heute, 27. Juli, als dreiteilige Doku-Reihe um 22.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt. Hier die Sendetermine in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Montag, 27.7 22.15 Uhr Vox 2 Montag, 3.8 22.15 Uhr Vox 3 Montag, 10.8 22.15 Uhr Vox

Teilnehmer

Alexandra

Sie hat schon eine Magenverkleinerung hinter sich, mit der sie fast 100 kg verloren hat. Die 41-Jährige möchte jetzt anderen Übergewichtigen helfen - dazu hat sie eine Selbsthilfegruppe mit diesen weiteren fünf Übergewichtigen gegründet:



Mark

Der 24-Jährige leidet an Esssucht und wiegt über 200 Kilo. Vor allem ungesunde Lebensmittel stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Mark wünscht sich, in der Selbsthilfegruppe Freunde zu finden, denn sein Übergewicht hat ihn in die Isolation getrieben.



Chiara

Sie ist 23 Jahre alt und wiegt 190 Kilo. Ihre Motivation abzunehmen: Sie möchte schwanger werden. Doch fettleibige Frauen sind weniger fruchtbar und erleiden öfter Fehlgeburten als Normalgewichtige - so auch Chiara. Damit sich das ändert, will sie endlich abnehmen.



Aaliyah

Sie wurde als Junge geboren. Die 35-Jährige will sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen. Für die Operation darf sie jedoch höchstens 80 Kilo wiegen. Innerhalb weniger Wochen möchte sie mit Hilfe der Selbsthilfegruppe über 30 Kilo abnehmen.



Lisa

Sie kam schon als dickes Baby auf die Welt, weil ihre Mutter während der Schwangerschaft an starkem Übergewicht litt. Die 18-Jährige wiegt heute knapp 150 Kilo. Lisa träumt davon Schauspielerin zu werden. Dafür will sie sich halbieren.



Daniel

Er wiegt 146 Kilo bei einer Größe von nur 1,63 Meter. Der Rapper leidet an Kurzatmigkeit und schneller Ermüdung. Daniel träumt von der großen Gesangskarriere. Dafür will er endlich fit werden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen