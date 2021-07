Verkehr

06:00 Uhr

Politik und Retter gehen mit QR-Codes gegen Gaffer vor

So wie in dieser gestellten Szene kann man sich die Aktion vorstellen.

Plus Schaulustige behindern oft Rettungskräfte bei Unfällen. Die Johanniter testen nun eine neue Form der Abschreckung – mithilfe von QR-Codes. Wie das Pilotprojekt funktioniert.

Von Josef Karg

Man kennt das, ein schwerer Unfall auf der Autobahn. Doch statt zügig vorbeizufahren, halten Fahrzeuglenker neugierig an und filmen mit ihrer Handykamera. Anhalten, starren, filmen – wenn es um Menschen in Not geht, ist diese Sensationsgier besonders abstoßend. Noch schlimmer ist es, wenn Gaffer bewusst oder unbewusst die Arbeit von Rettungskräften behindern.

