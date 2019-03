vor 37 Min.

Vermisst: Geht die Suche nach Rebecca heute weiter?

Von der 15 Jahre alten Rebecca aus Berlin fehlt seit einem Monat jede Spur. Die Ermittler suchten einen See erfolglos ab. Rebeccas Schwager ist weiter in Haft.

Die 15-jährige Rebecca aus Berlin wird seit dem 18. Februar vermisst. Auch am Montag blieb die Suche nach der Schülerin erfolglos. Weder im Waldstück bei Kummersdorf, im Wolziger See oder auf einem Feldweg bei Rieplos konnten bislang Spuren von Rebecca gefunden werden.

Am Dienstag will die Mordkommission entscheiden, wann und wie die Suche weiter geht. "Zur Stunde können wir dazu noch nichts sagen", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen.

Die Polizei geht im Fall Rebecca von einem Tötungsdelikt aus. Bisher sind rund 1700 Hinweise bei den Ermittlern eingegangen.

Rebeccas Schwager ist weiter in Untersuchungshaft

Rebecca hatte sich am 18. Februar zuletzt im Haus ihrer Schwester und ihres 27 Jahre alten Schwagers im Berliner Ortsteil Britz aufgehalten. Sie kam an dem Morgen nicht zur Schule. Die Ermittler nehmen an, dass die Jugendliche das Haus nicht lebend verließ. Sie verdächtigen den Schwager, sie getötet zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Flugblätter mit Fotos der vermissten Rebecca aus Berlin. Bild: Christoph Soeder (dpa)

Rebeccas Schwester über Internetbekanntschaft: "Das war ganz harmlos"

Unterdessen hat eine von Rebeccas älteren Schwestern Spekulationen widersprochen, wonach das Verschwinden mit einem Treffen mit einem Internetfreund zu tun haben könnte. "Das war ganz harmlos", sagte die 23-Jährige laut Bild am Sonntag. Rebecca habe ihr von dem Jungen erzählt - der sei minderjährig, komme nicht aus Berlin und wäre niemals "an einem Montagmorgen allein hierher gekommen", so die Schwester laut Bericht. Die Familie sei "nervlich am Ende".

Mehr als drei Wochen nach dem Verschwinden der Berliner Schülerin Rebecca (15) hat die Mutter über eine Internetbekanntschaft ihrer Tochter gesprochen. Video: dpa

Der Profiler und frühere Bremer Mordermittler Axel Petermann verwies darauf, dass eine Leiche auch erst nach langer Zeit gefunden werden könnte. "Es kommt ja immer wieder vor, dass getötete Menschen gut versteckt wurden, dass jemand sie vergraben hat", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Sehen Sie sich den Fall Peggy an, die nach 15 Jahren im Jahr 2016 zufällig in einem Wald gefunden wurde." So könne es auch noch in Jahren sein, dass Rebeccas Schicksal geklärt wird. (dpa/AZ)

