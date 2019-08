vor 17 Min.

Vermisst: Schwangeres Mädchen (14) aus Kreißsaal verschwunden

Kurz vor der Entbindung ist eine schwangere 14-Jährige aus dem Klinikum Aachen weggelaufen. Die Polizei sucht dringend nach ihr.

In Aachen wird die 14-jährige Laura Schadegur vermisst. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete das Mädchen am Montagabend, 26. August, aus dem Kreißsaal des Aachener Klinikums, obwohl aus ärztlicher Sicht die Geburt ihres Kindes in Kürze zu erwarten ist. Die 14-Jährige ist derzeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Es besteht nach Einschätzung der Polizei eine akute Gefahr für die Jugendliche und das ungeborene Kind.

Die Vermisste wird beschrieben als etwa 1,60 Meter groß und zierlich. Sie hat auffallend pinke Haare. Zuletzt trug sie eine graue Sweatjacke mit aufgedruckten schwarzen Sternen. Als sie Krankenhaus verließ hatte sie einen intranvenösen Zugang.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen nimmt die Polizei unter 0241/9577-31201 oder 0241/9577-34210 entgegen. (AZ)

