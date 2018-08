vor 17 Min.

Vermisste Kanufahrer: Vater und Sohn sind tot Panorama

Die Polizei in Schleswig-Holstein suchte an der Elbe tagelang nach zwei vermissten Kanufahrern. (Symbolfoto)

Seit Sonntag suchte die Polizei in Schleswig-Holstein nach zwei vermissten Kanufahrern. Nach dem Fund zweier Leichen am Elbufer ist nun klar: Vater und Sohn sind tot.

Die tagelange Suche nach zwei vermissten Kanufahrern in Schleswig-Holstein ist mit einer traurigen Gewissheit zu Ende gegangen. Bei den am Mittwoch gefundenen Wasserleichen handelt es sich um die beiden Gesuchten, einen 51 Jahre alten Mann und dessen Sohn, wie die Polizei in Itzehoe mitteilte.

Der Vater aus Glückstadt und der 18-Jährige waren am Sonntagnachmittag mit einem Kanu auf der Elbe nahe Kollmar (Schleswig-Holstein) unterwegs gewesen und wurden seitdem vermisst. Die Polizei hatte seit Sonntag mit Booten und später auch mit einer Drohne nach den Männern gesucht.

Leichen wurden an verschiedenen Stellen gefunden

Am Mittwoch wurden schließlich zwei männliche Leichen am Ufer geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Glückstadt fand nach Angaben der Polizei zunächst eine in der Elbe treibende Leiche bei Kollmar. Wie sich später herausstellte, war es der Leichnam des Vaters. Kurz darauf hatte eine Spaziergängerin eine zweite Leiche im Uferbereich der Elbe entdeckt. Bei der Identifikation der Toten am Donnerstag hat sich dann bestätigt, dass es sich um die Leiche des vermissten Sohns handelte.

Wie es zu dem Unglück kam, ist hingegen weiterhin unklar. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine Spaziergängerin am Sonntag eine winkende Person an einer Boje gesehen, die dann untergegangen sei. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Person verschwunden, in der Nähe kreiste ein unbesetztes Kanu. Darin fanden die Beamten persönliche Gegenstände der beiden Männer. Feuerwehr, DLRG und Polizei hatten anschließend mit einem Großaufgebot nach den beiden Vermissten gesucht. (dpa)

