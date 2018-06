Vermisste Tramperin Sophia wohl Opfer von Gewaltverbrechen

07:29 Uhr

Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen im Fall der vermissten Sophia L. fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein LKW-Fahrer die Studentin tötete.

Von Oliver Bosch

Seit Tagen ist Sophia L. verschwunden. Von der 28-Jährigen fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die junge Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Am Dienstag nahm die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann fest.

Eigentlich wollte Sophia L. letzten Donnerstag nur nach Hause trampen. Von Leipzig aus sollte die Reise per Mitfahrgelegenheit nach Nürnberg gehen. Von der Frankenmetropole aus wäre es nur noch einen Katzensprung in ihre Heimatstadt Amberg in der Operpfalz gewesen. Zuhause angekommen ist Sophia L. nie.

Spur der vermissten Tramperin verliert sich an einer Tankstelle in Schkeuditz

Ihre Spur verliert sich an einer Tankstelle in Schkeuditz in der Nähe von B6 und A9. Dort haben Zeugen die Studentin gesehen, wie sie sich gegen 17.45 Uhr mit mehreren Männern unterhalten habe. Wie die Polizei vermutet, scheint gegen 18.15 Uhr ihre Suche nach einer Mitfahrgelegenheit erfolgreich gewesen zu sein. Sophia stieg in den Lastwagen eines Mannes und startete ihre Rückreise. Seitdem ist die junge Frau verschwunden. Seit mehreren Tagen sucht die Polizei mit Hochdruck nach der Vermissten.

Auch die Familie der Verschwundenen startete in Eigeninitiative eine umfangreiche Suchaktion. Über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter suchten Angehörige nach Hinweisen, riefen Bürger zur Mithilfe bei der Suche auf. Zusätzlich verteilten sie Flugblätter, auf denen sie nach einem blauen Lastwagen mit marokkanischem Kennzeichen suchten.

Bruder der Vermissten macht Lkw-Fahrer ausfindig

Der Lastwagen konnte mittlerweile ermittelt werden. Wie die Polizei berichtet, war die Suche des Bruders der Vermissten erfolgreich. Der Politiker, der für die Grünen Bamberg-Land als Kreisrat, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Pressesprecher fungiert, konnte über die Spedition den LKW-Fahrer in Spanien ausfindig machen. Auf Facebook postete der Bruder, der Fahrer behaupte, seine Schwester an der Ausfahrt 49 bei Lauf/Hersbruck auf der Autobahn 9 abgesetzt zu haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Leipzig mitteilten, wurde am Dienstag ein dringend tatverdächtiger Mann verhaftet. Weitere Einzelheiten wurden wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht mitgeteilt.

Polizei nimmt mit internationaler Hilfe Tatverdächtigen fest

Ob es sich bei dem Festgenommenen um den Lastwagenfahrer handelt, den der Bruder von Sophia L. ausfindig machen konnte, war zunächst unklar. Polizeibehörden aus mehreren Bundesländern sowie ausländische Polizeidienststellen seien an den Ermittlungen beteiligt. Wie es von offizieller Seite heißt, würden die Ermittlungen "in enger Abstimmung und mit höchster Intensität geführt", um Sophia L. zu finden und die Straftat aufzuklären.

