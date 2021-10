"Verstehen Sie Spaß?": Gäste, Moderator und Übertragung am 9. Oktober

Heute heißt es in der ARD wieder: Verstehen Sie Spaß? Welche prominenten Gäste dieses Mal dabei sind und wo Sie die Sendung live im TV und Stream verfolgen können.

Verstehen Sie Spaß? - Diese Frage stellt Moderator Guido Cantz heute am 9. Oktober in der ARD wieder seinen Gästen. Es ist eine der letzten Ausgaben mit dem 50-Jährigen. bevor nächstes Jahr Barbara Schöneberger die Moderation der Kult-Sendung übernimmt.

Wer ist dieses Mal mit dabei? Alles über Gäste, Sendetermin, Moderator, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung von "Verstehen Sie Spaß?" gibt es hier in diesem Artikel.

"Verstehen Sie Spaß?": Wann ist der Sendetermin?

Die neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" läuft heute am Samstag, 09. Oktober 2021, in der ARD. Los geht es um 20.15 Uhr.

Moderator Guido Cantz präsentiert dann live aus den Bavaria Studios in München die neuesten Filmchen mit versteckter Kamera. Wie immer werden dann nicht nur Otto Normalbürger hinters Licht geführt, auch der eine oder andere Promi wird wieder hereingelegt - oder alternativ als Lockvogel eingesetzt.

Diese Gäste sind bei der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" dabei

Neben Streichen gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch wieder interessante Gespräche auf der "Verstehen Sie Spaß?"-Couch.

Diese Prominenten werden heute laut ARD unter anderem mit dabei sein:

Uwe Ochsenknecht

Heiner Lauterbach

Chris Tall

Cossu

Sascha Grammel

Elena Uhlig

Fritz Karl

Moderator von "Verstehen Sie Spaß?": Das ist Guido Cantz

Seit 2010 führt Guido Cantz durch die Sendung. Damals hat er "Verstehen Sie Spaß?" von Moderations-Urgestein Frank Elstner übernommen und trat damit auch in die Fußstapfen anderer großer Moderatoren wie Harald Schmidt, Dieter Hallervorden und Cherno Jobatey.

Guido Cantz wurde am 19. August 1971 in Porz am Rhein geboren und ist nicht nur Fernsehmoderator, sondern auch Komiker und Buchautor. Seit 1998 ist er als Comedian und Moderator regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Los ging seine Karriere unter anderem mit Auftritten in Formaten wie dem "Quatsch Comedy Club", "TV Total", "Ottis Schlachthof" oder "Genial daneben".

Mitte des Jahres 2021 hat der 50-Jährige bekannt gegeben, dass er nach mehr als elf Jahren Abschied von "Verstehen Sie Spaß?" nehmen wird. "Weil's gut läuft, glaube ich, dass es jetzt die richtige Zeit ist, um aufzuhören", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn die Sendung "ein Herzensprojekt" für ihn sei. Kurz vor Weihnachten wird Cantz zum letzten Mal mit der versteckten Kamera in der ARD zu sehen sein.

Seine Nachfolgerin steht bereits fest: Multitalent Barbara Schöneberger wird die Sendung als erste Frau überhaupt moderieren.

"Verstehen Sie Spaß?": Übertragung im TV oder Live-Stream und Wiederholung

Die neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wird heute live im Free-TV bei der ARD übertragen. Außerdem kann man die Sendung zum genannten Zeitpunkt auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Wenn Sie am Samstagabend keine Zeit haben und lieber auf eine Wiederholung der Folge zurückgreifen möchten, dann werden Sie in der ARD-Mediathek fündig: Die Sendung ist laut ARD nach der Ausstrahlung 30 Tage lang dort verfügbar.

