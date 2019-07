vor 18 Min.

Verstorbener Costa Cordalis wurde eingeäschert

Der Schlagerstar war am vergangenen Dienstag, 2. Juli, im Alter von 75 Jahren auf Mallorca verstorben. Nun wurde sein Leichnam eingeäschert.

Jahrzehntelang hatte Costa Cordalis mit seinen Hits für gute Laune gesorgt - nun ist er gestorben. Sein Tod hatte in seiner Wahlheimat und in Deutschland Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Am frühen Samstagmorgen wurde der 75-Jährige nun in Palma de Mallorca eingeäschert. Die Urne mit der Asche soll bei der Familie in Mallorca bleiben.

Tod von Costa Cordalis: Stars nehmen Abschied

Nicht nur die Familie, sondern auch zahlreiche berufliche Weggefährten trauern um den Schlagerstar. So äußerte Roberto Blanco nun: "Ich vermisse einen großartigen Kollegen und Freund. Und auch Tony Marshall erinnert sich: "Wir haben zusammen viel Spaß gehabt."

Herzerwärmend schrieb auch Reality-TV-Sternchen Daniela Katzenberger auf Facebook über ihren Schwiegervater: "Er war der liebste Mensch den ich jemals kennenlernen durfte und einer der wenigen Menschen bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt".

Auch der "König von Mallorca, Schlagersänger Jürgen Drews (74), äußerte sich auf Facebook zu dem Todesfall: "Mit großer Bestürzung habe ich heute die Nachricht erhalten, dass mein lieber Kollege Costa Cordalis gestorben ist. Das macht mich wirklich sehr, sehr traurig." Costa sei "immer ein absolut liebenswerter, netter und höflicher Mensch" gewesen.

Schlagersänger Bernhard Brink (67) trauert ebenfalls um den 75-Jährigen: "Wieder ist einer meiner alten Weggefährten gegangen. Meine Gedanken sind bei Costa und seiner Familie. Es war toll, ihn gekannt zu haben. Wir werden ihn alle vermissen", schrieb Brink (67) auf Facebook.

Costa Cordalis: Durchbruch gelang mit "Anita"

Der Sänger mit dem dunklen Lockenkopf war als 16-Jähriger von Griechenland nach Deutschland gezogen. Seine erste eigene Platte brachte er im Jahr 1965 heraus: "Du hast ja Tränen in den Augen". Mit dem Ohrwurm "Anita" gelang ihm dann 1976 der große musikalische Durchbruch. Auch an TV-Shows nahm Cordalis teil, etwa 2004 an der ersten Ausgabe der RTL-Show "Das Dschungelcamp" - die er prompt gewann.

In den letzten Jahren hatte Cordalis gemeinsam mit seiner Frau Ingrid im Südwesten Mallorcas (Santa Ponça) gelebt. In der jüngsten Vergangenheit hatte Cordalis immer wieder gesundheitliche Probleme. Nach einer Bandscheiben-OP brach er 2013 bei einem Auftritt in Chemnitz zusammen , 2017 stürzte er in seinem Badezimmer und brach sich dabei den Knöchel. Zuletzt musste er mehrfach in eine Klinik in Palma gebracht werden, weil er Schwächeanfälle erlitten hatte. (dpa)

