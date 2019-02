19:17 Uhr

Verunglückt auf der Autobahn: Wildpark-Wolf Darius ist tot Panorama

Nun ist klar: Die Flucht eines Wolfs aus dem hessischen Wildpark Knüll endete mit dem Tod des Tieres auf einer Autobahn. Darius hatte 280 Kilometer zurückgelegt.

Das auf einer Autobahn in Baden-Württemberg überfahrene Tier ist tatsächlich der aus dem hessischen Wildpark Knüll entlaufene Wolf Darius. Das ergaben Untersuchungen des Kadavers am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wie das baden-württembergische Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Demnach trug das überfahrene Tier einen Chip und konnte so als jener Wolf identifiziert werden, der Mitte Januar aus dem hessischen Wildpark Knüll in Homberg/Efze ausgebrochen war. Damit endet eine wochenlange Suche nach dem am 18. Januar entlaufenen Wolf.

Wolf Darius war aus einem hessischen Wildpark-Gehege ausgebüxt

Darius war zusammen mit einem Artgenossen aus dem gemeinsamen Gehege ausgebrochen. Der zweite Wolf wurde aus Sicherheitsgründen erschossen. "Wir sind wirklich traurig. Bis zuletzt hatten wir noch immer ein wenig Hoffnung, unseren Wolf wieder wohlbehalten zurückzubekommen", teilte ein Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises mit. Das Tier war vergangene Woche auf der A6 bei Öhringen (Hohenlohekreis) unter die Räder gekommen und verendet. Die Entfernung zwischen dem Fundort und dem Wildpark in Nordhessen beträgt etwa 280 Kilometer. (dpa)

