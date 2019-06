vor 31 Min.

Video für Nestlé: Landwirtschaftsministerin Klöckner entfacht Shitstorm

Ministerin Julia Klöckner (CDU) würdigt in einem Video mit dem Nestlé-Chef, dass der Konzern auf Zucker verzichtet. Politiker und Influencer sind verärgert.

Das Landwirtschaftsministerium hatte am Montag im Internet ein kurzes Video veröffentlicht, in dem CDU-Ministerin Julia Klöckner mit Nestlés Deutschland-Chef Marc-Aurel Boersch vor der Kamera steht und das Unternehmen dafür würdigt, dass es den Zucker-, Salz und Fettgehalt seiner Lebensmittel reduziert habe. Die Netzgemeinde reagierte empört und sprach von Schleichwerbung, SPD-Politiker Karl Lauterbach twitterte: "Klöckner lässt sich von Nestlé Lobbyisten erst die Zuckersteuer und die Lebensmittelampel abverhandeln und tritt dann bei PR-Event von Nestlé auf."

Weniger #Zucker, Fette und #Salz in Fertigprodukten – dafür setzt sich BMin @JuliaKloeckner mit der #Reduktion|s- und #Innovationsstrategie ein.



Dass dies geht, zeigt @NestleGermany, die die Strategie unterstützen. Sie haben 10% der Inhalte reduziert; weitere 5% sollen folgen. pic.twitter.com/jLpVSHRoyJ — BMEL (@bmel) 3. Juni 2019

Shitstorm wegen Videos: Ministerin Klöckner verteidigt sich

Klöckner verteidigte hingegen ihr Vorgehen und bezeichnete die Kritiker als "Hatespeaker". Das Ministerium äußerte zwar Verständnis für die Kritik, steht aber weiter zu dem Treffen mit dem Nestlé-Chef: "Politik heißt, im Gespräch zu bleiben", hieß es in einem weiteren Tweet.

An die Hatespeaker, weil ich mit Nestlé gesprochen habe: Mal eigene Forderungen #Zuckerreduktion nachlesen! Dass Unternehmen unsere Zielen für bessere Nahrungsmittel umsetzen, ist ein Erfolg. Erst unterstellen, dass nichts geschieht. Dann durchdrehen, wenn man was erreicht — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 4. Juni 2019

Auch der Youtuber Rezo äußerte sich zu dem Video. Er hatte zuletzt mit einem Video die Politik der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD kritisiert und damit eine tagelange Diskussion vor und nach der Europawahl ausgelöst. Er wies auf die Kennzeichnungspflicht von Influencern für werbliche Inhalte hin. Das Landwirtschaftsministerium antwortete ihm: "Wir verstehen den Punkt", begründete das Video aber damit, dass man für den Fortschritt für gesündere Lebensmittel werbe.

Fun Fact: Hätte ich exakt diesen Tweet mit genau so einem Video gepostet, hätte ich es als #Werbung kennzeichnen müssen. — Rezo (@rezomusik) 5. Juni 2019

Ministerin Klöckner setzt auf Freiwilligkeit

Weitere Bundespolitiker kritisierten die Ministerin. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, nannte mehrere politische Forderungen, die schon länger in der Diskussion sind, etwa eine Nährwertampel. Klöckner stand bereits vergangenes Jahr dafür in der Kritik, statt handfesten Gesetzen wie einer möglichen Zuckersteuer auf "Freiwilligkeiten" auf Seiten der Lebensmittelunternehmen zu setzen.

Was die Ernährungsministerin tun könnte:

Nährwertampel einführen

konkrete Zucker-, Fett- & Salzreduktionsziele bestimmen

klare Regeln für Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet, festlegen



Was die Ernährungsministerin tut:

✅ Werbevideo für Nestle drehen



♀♀♀ https://t.co/e5055XZaL1 — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) 5. Juni 2019

Nestlé steht immer wieder in der Kritik

Nestlé werden wie anderen großen Konzernen immer wieder fragwürdige Geschäfte vorgeworfen. 2010 prangerte die Umweltschutzorganisation Greenpeace an, dass das Unternehmen mit der Verwendung von Palmöl zum Anlegen der Plantagen und der Zerstörung von Regenwald beitrage. Nestlé hat versprochen, bis 2020 nur noch Palmöl aus nachhaltiger Produktion zu nutzen.

Im Dokumentarfilm "Bottled Life" wurde Nestlé 2012 vorgeworfen, in Weltregionen, die unter Dürre leiden, Geschäfte mit Grundwasser zu machen, das gereinigt und in Plastikflaschen teuer verkauft wird. In Pakistan sei das Unternehmen für die Austrocknung einer Region mit verantwortlich. Das Unternehmen sagt, der Film zeige ein verzerrtes Bild und manipuliere die Zuschauer. Nestlé habe in der Region Lahore in Pakistan nur zwei Tiefbrunnen, während dort 680.000 Brunnen für die Bewässerung der Landwirtschaft sowie Industrie und die kommunale Wasserversorgung genutzt würden. (AZ, mit dpa)

