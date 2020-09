10:10 Uhr

Video zeigt Hetzjagd in Frankreich: Hirsch bricht erschöpft zusammen

Ein Hirsch ist bei einer Hetzjagd in Frankreich hechelnd auf der Straße zusammengebrochen.

Eine französische Tierschutzorganisation hat ein Video veröffentlicht, dass zeigt, wie ein Hirsch nach einer Hetztjagd zusammenbricht. In Deutschland ist diese Art der Jagd verboten.

Ein Hirsch bricht hechelnd zusammen. Auf offener Straße, mitten in einem Wohngebiet. Jäger hatten das Tier zuvor im Wald von Compiègne - nordöstlich von Paris - vor sich hergetrieben. Die Tierschutzorganisation AVA hat ein Video der Hetzjagd veröffentlicht. Gefilmt wurde es von Anwohnern.

Video zeigt Hetzjagd auf Hirsch in Frankreich

Die Bilder sorgen für Aufsehen in Frankreich. Denn: Hetzjagden sind besonders qualvoll für die gejagten Tiere. Oft dauern sie mehrere Stunden, in denen das Tier mit Hunden zu Tode getrieben wird. In Deutschland ist das Vorgehen deshalb verboten. Laut der Tierschutzorganisation PETA finden sie inoffiziell aber trotzdem statt. Dass das Vorgehen normalerweise im Verborgenen stattfindet, macht das Video umso brisanter.

Hirsche gelten als scheue Tiere. Die meisten Menschen bekommen sie in freier Wildbahn nie zu Gesicht. Für Jäger gelten sie deshalb als besondere Trophäe. Die Jagd zum reinen Vergnügen ist allerdings nicht die Regel. Aus Sicht von Förstern ist die Jagd häufig notwendig. Rehe und andere Wildtiere knabbern beispielsweise die Triebe von Laubbäume an, was die Aufforstung erschwert. (AZ)

