vor 32 Min.

Videospiel "Marvel's Avengers": Release, Gameplay, Trailer

"Marvel's Avengers" erscheint im Mai 2020. Wann genau ist der Release? Hier gibt es die Antwort und mehr Infos zu Gameplay, Trailer und Kritik.

"Marvel's Avengers" erscheint im kommenden Jahr. Das neue Action-Adventure Game wird für den PC, die Xbox One, Stadia und die Playstation 4 erscheinen. Das Spiel wird von Square Enix veröffentlicht und von Crystal Dynamics produziert. Das Unternehmen hat bisher nur Spiele des "Tomb Raider"-Universums produziert.

"Marvel's Avengers" hat zwar von der Handlungs nichts mit dem gleichnamigen Film von 2012 zu tun, erfindet allerdings trotzdem keine gänzlich neue Geschichte: Das "Avengers"-Team muss die Welt vor Bösewichten beschützen. Gameplay, Trailer, Kritik, Release-Date - hier erhalten Sie alle Infos zu "Marvel's Avengers".

"Marvel's Avengers": Release-Datum 2020

Das neue Action-Adventure im Marvel-Universum erscheint am 15.5.2020. "Avengers: Endgame" ist weltweit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Auch die Vorgänger locken extrem viele Fans in die Kinos. Ab Mai 2020 können Fans ihre Lieblings-Superhelden auch selbst steuern.

"Marvel's Avengers": Trailer

Anfangs zeigt der Trailer das Team: Thor, Hulk, Iron Man, Black Widow und Captain America. Die Superhelden müssen sich mit einer Bedrohung auseinandersetzen. Mehr Infos erhalten Sie im Trailer:

Kritik: Was sagen die Fans zu "Marvel's Avengers"? - Tests und Reviews folgen

"Spiderman", "Iron Man", "Hulk" - Es gibt bereits etliche Spiele im Marvel-Universum. Die altbekannten Superhelden waren demnach bereits in anderen Veröffentlichungen spielbar, aber nicht in der Konstellation wie in "Marvel's Avengers". Auf der E3 dieses Jahr gab es eine Demo des Spiels, die viele Fans überzeugen konnte. Eine ausführliche Kritik zum Spiel folgt nach dem Release am 20. Mai 2020.

Gameplay zum Spiel "Marvel's Avengers"

In "Marvel's Avengers" kann man als Spieler in die Rolle der Superhelden schlüpfen um Zivilisten und die Stadt zu beschützen. Im 18-minütigen Gameplay-Trailer können sich Fans einen ersten Eindruck zur In-Game Graphik und zum Kampfsystem verschaffen.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen