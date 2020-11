18:02 Uhr

Vienna Blood: ZDF-Start heute am 15.11.20, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Die britisch-österreichische Fernsehserie "Vienna Blood" läuft ab heute im ZDF. Alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

In der britisch-österreichischen Koproduktion geht es um den Arzt und Psychoanalytiker Max Liebermann und den Kriminalbeamten Oskar Rheinhardt, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Ermittlerteam versuchen einen Mord aufzuklären. Die Serie wurde bereits im November 2019 in Österreich und Großbritannien ausgestrahlt, und kommt nun auch nach Deutschland. Sie finden alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung hier. Außerdem haben wir am Ende des Artikels auch einen Trailer für Sie.

"Vienna Blood": Start in Deutschland im ZDF

"Vienna Blood" gibt es ab heute Abend, 15. November 2020, im ZDF zu sehen. Die insgesamt drei Folgen der Serie laufen immer sonntags um 22.15 Uhr - einen Tag vor der Ausstrahlung können Sie die aktuelle Folge auch im Stream auf Abruf in der ZDF-Mediathek ansehen.

"Vienna Blood": Folgen

Die erste Staffel der Krimi-Serie umfasst drei Folgen, die jeweils etwa 90 Minuten dauern. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel haben bereits unter der Regie von Robert Dornhelm begonnen. Hier finden Sie die Titel der einzelnen Episoden in der Übersicht:

Staffel 1:

Folge 1: Die letzte Séance

Folge 2: Königin der Nacht

Folge 3: Der verlorene Sohn

Staffel 2:

Folge 1: Die traurige Gräfin

Folge 2: Der Kuss des Teufels

Folge 3: Vor der Dunkelheit

Handlung von "Vienna Blood": Worum geht es in der Serie?

Um die Zeit der Jahrhundertwende vom 19. in das 20. Jahrhundert wird Sigmund Freud als Begründer der Psychoanalyse berühmt und gibt sein Wissen an zahlreiche Anhänger und Schüler weiter, zu denen auch Max Liebermann gehört. Im Zuge der Ermittlungen in einem bizarren Mordfall trifft der Kriminalbeamte Oskar Rheinhardt auf Liebermann und nutzt dessen psychologische Expertise, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

Besetzung von "Vienna Blood": Die Schauspieler im Cast

Gedreht wurde die Serie auf Englisch, für die deutsche Fassung haben sich die deutschsprachigen Schauspieler selbst synchronisiert. Hier finden Sie die Hauptdarsteller von "Vienna Blood" im Überblick:

Matthew Beard als Max Liebermann

als Juergen Maurer als Oskar Rheinhardt

als Conleth Hill als Mendel Liebermann

als Mendel Liebermann Jessica De Gouw als Amelia Lydgate

als Lydgate Amelia Bullmore als Rachel Liebermann

als Charlene McKenna als Leah Liebermann

als Petra Morzé als Cosima von Rath

als Cosima von Rath Josef Ellers als Sergeant Haussman

als Sergeant Haussman Alma Hasun als Charlotte Löwenstein

als Simon Hatzl als Polizeipräsident Strasser

als Polizeipräsident Strasser Harald Windisch als Professor Matthias

als Professor Matthias Raphael von Bargen als Inspektor von Bülow

als Inspektor von Bülow Luise von Finckh als Clara Weiss

als Rainer Wöss als Hans Brückmüller

als Hans Brückmüller Roland Koch als Heinrich Hölderlein

als Heinrich Hölderlein Oliver Stokowski als Professor Gruner

"Vienna Blood": Trailer

Hier können Sie sich einen kurzen Trailer im englischen O-Ton ansehen:

