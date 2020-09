vor 33 Min.

Vier Italiener erzählen: So haben wir den Corona-Sommer erlebt

Plus Die Pandemie traf Italien hart. Wie Italiener die vergangenen Wochen und Monate erlebt haben. Und wie sie in die Zukunft blicken.

Im römischen Viertel Trastevere klirren die Gläser wieder. Die Lokale sind abends voll, vor der bekannten Bar San Callisto drängelt sich die Jugend vor allem freitags und samstagnachts. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes? Wird hier bewusst unterlassen, Flirten funktioniert mit Maske nicht. Bereits im Juni nach Ende des Lockdowns hat das Nachtleben in Rom volle Fahrt aufgenommen. Und inzwischen fragt sich der in der Altstadt flanierende Besucher: War da mal so etwas wie eine Pandemie?

Dieses Jahr, diesen Sommer werden die Italiener dennoch so schnell nicht vergessen. In Geschichtsbüchern wird 2020 als Pandemie-Jahr eingehen und Italien als eine Art Epizentrum aufgeführt werden. Wie aber erlebten Italiener die vergangenen Monate? Die Antwort darauf hängt davon ab, wem man diese Frage stellt. Und wo.

Corona-Krise in Italien: Auch Deutsche ließen sich kaum blicken

Zunächst Trastevere, Rom. Stefania Porcelli ist den ganzen Sommer über dort geblieben. In der Via Benedetta unweit vom Tiber und direkt hinter der Piazza Trilussa, einem der beliebtesten Treffpunkte der römischen Jugend, führt sie das Traditionslokal Checco er Carretiere, das ihr Großvater 1935 eröffnet hat. „Wir befinden uns jetzt im Jahr null, es gibt ein Vorher und ein Nachher“, sagt Porcelli und sieht dabei nicht so entspannt aus wie die Ragazzi auf der Piazza. Die 64-Jährige hatte wegen der Corona-Pandemie und ihrer Folgen Existenzängste. „Ich war wie gelähmt“, erzählt sie, „als ich am 18. Mai wieder aufgesperrt habe.“ Es sei zum Haareraufen gewesen.

Lokal-Besitzerin Stefania Porcelli aus Rom. Bild: Intrisano; Paolone. LaPresse via Zuma Press, dpa

Denn Stefania Porcelli stand vor einem Scherbenhaufen: keine Touristen mehr im sonst überfüllten Rom. Keine Amerikaner, keine Chinesen, keine Japaner. Auch Deutsche ließen sich kaum blicken. Nicht einmal die Römer wagten sich noch ins Restaurant.

Aber was bleibt einem schon übrig, wenn es irgendwie weitergehen soll? Porcelli begann, Tische zu lackieren, bald kochte sie Gerichte zum Mitnehmen. Langsam ging es bergauf. Ab Juni tröpfelten die ersten ausländischen Gäste in die Stadt, auch die Römer fassten sich ein Herz und gingen wieder aus. Die erste Portion Spaghetti alla Carbonara nach mehr als zwei Monaten Lockdown kann ein großes Glück bedeuten.

Ja, man kann die Dinge durchaus von ihrer positiven Seite her betrachten. Auch Stefania Porcelli tat das, irgendwie musste es weitergehen und irgendwie ging es weiter. Wegen der Stille in der Stadt hörte sie von der Straße aus den Trilussa-Brunnen plätschern, eine kleine Sensation. Denn das gab es seit den 70er Jahren nicht mehr. Damals war Rom noch etwas für Spezialisten und nichts für den Massentourismus. Porcelli begegnete den Widrigkeiten pragmatisch. Wegen der geringeren Nachfrage musste sie für ihr Lokal anders einkaufen, nachhaltiger. Im Vergleich zu normalen Zeiten lag das Geschäft im Corona-Sommer bei etwa 50 Prozent. Pessimisten würden den Kopf schütteln bei so hohen Einbußen. Porcelli, der die Unsicherheit noch immer nicht vollständig aus dem Gesicht gewichen ist, sagt: „Immerhin!“

Nochmals der Blick zurück: Italien stand zu Beginn der Corona-Pandemie im Licht der Weltöffentlichkeit. Nach China war es vor allem Italien, in dem das Virus ankam – und, man muss das so sagen, wütete. Vor allem Norditalien hatte es schlimm erwischt. Die Kleinstadt Codogno in der Lombardei galt im Februar als „neues Wuhan“ und wurde mit zehn anderen umliegenden Gemeinden unter Quarantäne gestellt. Die Bilder aus Bergamo von Militärfahrzeugen, die Särge abtransportierten, sind eingegangen ins kollektive Gedächtnis. Am 10. März verfügte die italienische Regierung einen kompletten Lockdown, der zwar aus epidemiologischen Gründen angezeigt war, vor allem für das Wirtschaftsleben jedoch einen dramatischen Einbruch bedeutete. Italien büßte zwischenzeitlich 13 Prozent seiner Wirtschaftsleistung ein, so viel wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Ein Drittel der Unternehmer im Tourismus-Sektor steht vor dem Ruin.

Der lange Schatten der Corona-Krise 1 / 7 Zurück Vorwärts Nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes war Italien von der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 besonders stark betroffen – „wobei sich die Lage inzwischen verbessert hat“. Aktuelle regionale Schwerpunkte der Coronavirus-Verbreitung sind demnach Lombardei, Piemont, Emilia Romagna und Venetien.

Nach wie vor gelte in Italien der Notstand. Gleichwohl sei die Einreise aus Deutschland sowie den meisten EU-Mitgliedstaaten ohne besondere Gründe und ohne Quarantänepflicht wieder gestattet.

Nach Angaben des European Centre for Disease Prevention and Control gab es in Italien insgesamt 296.569 bekannte Corona-Fälle und 35.692 Corona-Tote.

Die Corona-Krise hat offensichtlich auch Auswirkungen auf die Wahlen in sieben Regionen des Landes (Ligurien, Toskana, Venetien, Aostatal, Kampanien, Marken, Apulien), auf die Kommunalwahlen in mehr als 1000 Städten sowie die Abstimmung über die Verkleinerung des Parlaments am vergangenen Sonntag.

Für die Koalition der Sozialdemokraten des Partito Democratico (PD) und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung stellen die Wahlen gut ein Jahr nach Beginn ihrer Regierungsarbeit einen wichtigen Stimmungstest dar:

Es sind die ersten politischen Wahlen in Italien seit Beginn der Pandemie – und damit auch eine Abstimmung über die strikten Anti-Corona-Maßnahmen. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe dieses Montags gerechnet.

Die Turiner Tageszeitung La Stampa kommentierte am Sonntag: „Zu den Risiken dieser Wahl, weniger politisch, aber leider sehr realistisch, gehört ein massenhaftes Fernbleiben der Wähler.“

Und dann der Sommer! Und die Italiener, Einwohner eines der weltweit beliebtesten Urlaubsländer, blieben erstmals seit Jahrzehnten fast ganz unter sich. Einer Untersuchung zufolge machten 93 Prozent von ihnen in diesem Jahr Urlaub in Italien. Der Sommer wirkte wie eine Reise in die Vergangenheit – als Auslandsreisen noch den Anschein von Extravaganz hatten.

Was ist passiert in diesem absonderlichen italienischen Corona-Sommer? „Mare o montagna“, Meer oder Berge?, so lautet die Frage, die sich Familien spätestens zu Beginn der Sommerpause im Juli stellen. Eine Reise ins Ausland aber war in diesem Jahr für die meisten nicht denkbar, aus finanziellen und aus organisatorischen Gründen. Immerhin konnten sich knapp zwei Drittel der Italiener trotz Einbußen einen Urlaub genehmigen. Wer „montagna“ wählte, der fuhr zum Beispiel in die Abruzzen, mit dem Auto etwa zwei Stunden von der Hauptstadt Rom entfernt, dafür um die zehn Grad kühler.

Die Abruzzen sind eine der vom Massentourismus weitgehend unentdeckten Ecken in Italien, weniger attraktiv sind sie keineswegs. Berüchtigt ist die Region für ihre Erdbeben wie in L’Aquila 2009, bekannt das Gran-Sasso-Massiv, das fast so hoch ist wie die Zugspitze. Weniger bekannt sind Bergdörfer wie Scanno in der Provinz L’Aquila. Der Fotograf Henri Cartier-Bresson schoss hier 1951 atemberaubend schöne Schwarz-Weiß-Fotografien.

„So voll wie in diesem Sommer war es seit den 1980er Jahren nicht“, erzählt Gianni Piscitelli, ein sehr freundlicher Bewohner des Dorfes, ehemaliger Busfahrer und inzwischen Pensionär. Piscitelli stammt aus Scanno, er scheint jede der knapp 2000 stolzen Dorfseelen zu kennen. Denn wegen seiner Schönheit und Unberührtheit pflegen die Einwohner Scannos ihr entlegenes Juwel ganz besonders. Man erreicht es erst nach einer langen Fahrt durch eine spektakuläre Schlucht mit enger Bergstraße. Die meisten Einwohner sind überzeugt, Scanno sei der schönste Ort der Welt. Völlig unrecht haben sie damit sicher nicht.

„Ich habe seit Jahren nicht mehr so viele Leute in Scanno gesehen“

Jeden August wird es in Scanno voll, aber nicht so voll wie im Corona-Sommer 2020. Auf der Piazza Santa Maria della Valle im Ortszentrum traten sich die Besucher auf die Füße. Barmann Arnaldo in der Bar Abruzzi kam beim Ausschank von Kaltgetränken und „Genzana“- Schnaps kaum hinterher, obwohl alle Veranstaltungen, Prozessionen und sonstigen Zerstreuungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden waren. Die sonst mit ihrem Lamento nicht zurückhaltenden italienischen Einzelhändler und Hotel- oder Restaurantbesitzer machten ein Jahrhundertgeschäft. „Ich habe seit Jahren nicht mehr so viele Leute in Scanno gesehen“, sagt Konditor Angelo Di Masso von der Pasticceria Pan dell’Orso.

Vor allem in der Hauptstadt fiel das Ausbleiben von Touristen auf. Bild: Intrisano; Paolone. LaPresse via Zuma Press, dpa

Abends, so erzählen die Einheimischen, hatte man das Gefühl, halb Italien flaniere auf der „Ciambella“, dem verkehrsberuhigten Rundweg durch den Ort, der im 18. Jahrhundert seine Blütezeit erlebt hatte und, eingebettet in eine sanft anmutende Berglandschaft, noch heute für Goldschmiedehandwerk, die Tracht der Frauen sowie seine exzellente Küche bekannt ist. „Beim Spaziergang kamen wir kaum vom Fleck“, sagt Gianni Piscitelli. Gerade einmal drei Ansteckungen mit Covid-19 meldeten die Behörden, davon zwei erst Mitte September. An Mariä Himmelfahrt, dem traditionellen italienischen „Ferragosto“-Fest, stauten sich 25.000 Fahrzeuge an der Autobahnausfahrt, um nach Scanno hinauf zu fahren. Braunbärin Gemma, die sich sonst im Sommer mit ihren Jungen aus dem Naturschutzgebiet auf Futtersuche oft hinunter in den Ort begibt, blieb unter diesen Umständen lieber im Gebirge.

„Die Leute haben Lust aufs Meer, immer noch“

Und dann gab es den Ansturm auf die Strände, denn mehr als die Hälfte der italienischen Urlauber entschied sich für „mare“. „Mamma mia“, sagt Gabriele Pagliarani am Telefon. Bei einem Besuch im Juni wirkte der Betreiber des Strandbads Nummer 26 in Rimini noch wie ein Fisch ohne Wasser. Leere Sonnenstühle, wohin das Auge reichte. Die Touristen blieben aus, auch das Wetter war durchwachsen. Aber seither kann sich Pagliarani, der wegen zahlreicher Fernsehauftritte und einem sonnigen Gemüt den inoffiziellen Titel „Bademeister Italiens“ trägt, nicht mehr beklagen. „Gestern waren wir fast voll“, erzählt er an einem Tag Mitte September. Von den 200 Sonnenschirmen, die er dieses Jahr wegen der Auflagen aufstellen durfte, waren 170 besetzt. Normalerweise packt er Mitte September bereits die ersten Sonnenstühle ein, nicht so dieses Jahr: „Die Leute haben Lust aufs Meer, immer noch.“

Ein unvergesslicher Sommer war es für Bademeister Gabriele Pagliarani aus Rimini. Bild: Intrisano; Paolone. LaPresse via Zuma Press, dpa

Die Leute, das sind fast ausschließlich Italiener. Österreicher und Schweizer waren zwischendurch auch in Rimini, auch ein paar Deutsche ließen sich blicken. Aber dass Pagliarani diese Saison nicht vergessen wird, hat mit seinen Landsleuten zu tun. „Im August war es so voll wie zuletzt in den 70er und 80er Jahren in Rimini“, sagt er. Statt auf die Malediven ging es eben nach Rimini. Er habe Kunden wieder gesehen, die sich zuletzt vor 15 Jahren hätten blicken lassen. „Es war voll, aber doch ruhig, weniger draufgängerisch als sonst“, erzählt der Strandbadbetreiber.

„Ich mache mir große Sorgen, aber ich gebe nicht auf“

Keine Party am Strand? Nein. Die Gäste hätten sich mit den kleinen Dingen zufriedengegeben. „Ein Lächeln, ein Gespräch, solche Sachen.“ Die Monate von März bis Mai im Lockdown hat Pagliarani dagegen abgehakt. „Alles in allem haben wir 30 Prozent Umsatz weniger gemacht als in den Vorjahren“, sagt er. Angesichts der Pandemie wertet er das als Erfolg. Positiv denken. Er ähnelt da Stefania Porcelli, der Lokalbesitzerin in Rom.

Doch nicht jede und jeder konnte der Krise Positives abgewinnen, bei Weitem nicht für alle lief es im italienischen Corona-Sommer – trotz der Umstände – so gut wie in Rimini oder Scanno.

Touristenführerin Annie Ojile. Bild: Intrisano; Paolone. LaPresse via Zuma Press, dpa

Davon weiß Annie Ojile zu berichten. Sie bietet seit 2007 in Rom geführte Touren auf der Vespa an. Ihre Kunden, vor allem US-Amerikaner wie Ojile selbst, fühlen sich dabei für ein paar Stunden richtig italienisch, während sie durch den Hauptstadtverkehr brausen und sich die Sehenswürdigkeiten erklären lassen. Im Juni 2019 hatte Ojile 450 Kunden, im Juni 2020 gerade einmal zwei. Die Touristen aus Amerika lassen immer noch auf sich warten, derzeit hat „Scooteroma“ drei bis vier Kunden pro Woche, früher waren es acht am Tag. „Ich mache mir große Sorgen, aber ich gebe nicht auf“, sagt Ojile. Ihre Prognose: Richtig Arbeit bekomme sie erst wieder im Herbst 2021. Bis dahin ist es noch eine lange Zeit.

