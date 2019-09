vor 56 Min.

Vier Jugendliche sollen Frau (51) vergewaltigt haben

In Düsseldorf sollen vier Jugendliche eine Frau vergewaltigt haben. Sie sitzen in U-Haft.

Vier Jugendliche sollen eine Frau (51) in Düsseldorf in einen Park gelockt und dort vergewaltigt haben. Ein Mädchen (14) diente wohl als Lockvogel.

Vier Jugendliche sollen in einem Düsseldorfer Park eine 51 Jahre alte Frau vergewaltigt und ausgeraubt haben. Von zwei der Verdächtigen seien nach der Tat DNA-Spuren sichergestellt worden. Diese hätten in der bundesweiten Datenbank Treffer ausgelöst, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Sie galten bereits als Intensivtäter und seien in den Wohnungen ihrer Eltern in Ratingen festgenommen worden.

Beide hätten dann ihre mutmaßlichen Komplizen verraten. Das Handy des Opfers sei daraufhin bei der Mutter eines 14-jährigen Mädchens in der Nähe von Dortmund sichergestellt worden. Das Mädchen und ein weiterer 15-Jähriger kamen ebenfalls in Untersuchungshaft. Bei allen Verdächtigen handele es sich um Ausländer, ihre Nationalität wollten die Ermittler mit Hinweis auf deren Alter nicht nennen.

Vergewaltigung in Düsseldorf: Mädchen (14) lockte vermeintliches Opfer in einen Park

Das Opfer - eine Frau aus Wuppertal - hatte nachts wegen Unwohlseins eine Altstadt-Disco verlassen, als es vermutlich von der 14-Jährigen angesprochen worden war. Diese habe der Frau ihre Hilfe angeboten und sie in den nahen Hofgarten geführt, um "frische Luft zu schnappen". Dort habe das Mädchen die drei anderen Jugendlichen begrüßt.

Die Gruppe habe die Frau dann immer tiefer in den Park gedrängt und auf einer Anhöhe schließlich vergewaltigt. Dabei sei dem Opfer auch die Handtasche samt Handy geraubt worden. Das Opfer hatte nach der Tat in einem Hotel am Rande des Parks Hilfe gefunden. (dpa)

Lesen Sie auch: Chinesische Touristen "parken" in Münchner U-Bahn-Zugang

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen