Vier Katzenbabys aus Gebäudespalt gerettet

Wo gibt es streunende Katzen? Herrenlose Katzen laufen auch in Augsburg herum. Sie sind auf Friedhöfen, in Gartenanlagen und Parks oder an Industrieanlagen unterwegs, weil sie dort Versteckmöglichkeiten und Futter finden. Doch was ist zu tun, wenn man ein solches Tier auf der Straße findet? Und wann muss eine streunende Katze ins Tierheim?

Wann braucht eine Katze Hilfe? Nicht immer brauchen allein herumlaufende Tiere Hilfe, sagt Sabina Gassner, die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung: "Nur weil eine Katze alleine über Straßen und Gärten läuft, ist sie noch lange nicht herrenlos!" Wer streunenden Katern und Katzen helfen möchte, sollte einige Punkte beachten.

Ist der Fundort gefährlich? In der Regel leben herrenlose Katzen an Orten, die ihnen Versteckmöglichkeiten und Nahrung bieten. Findet man ein Tier dagegen an einem gefährlichen und unruhigen Ort wie einer stark befahrenen Straße, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Katze hilflos ist.

Wie ist der Zustand des Tieres? Anhand des Fells kann man meist schnell und einfach auf den gesundheitlichen Zustand der Katze schließen. Ist es glänzend und sauber, geht es dem Tier in der Regel gut. Wenn im Fell dagegen viel Schmutz oder Ungeziefer sichtbar ist, sind das Anzeichen für eine Verwahrlosung der Katze.

Ist die Katze verwundet oder krank? Auch andere äußerliche Merkmale deuten darauf hin, dass ein herrenloses Tier in Not ist. Hat die Katze Wunden an Körper, Augen, Nase oder Ohren, oder wirken ihre Augen eitrig und verklebt, ist sie nicht gesund und braucht Hilfe.

Wann muss eine Katze ins Tierheim? Nur wenn sicher ist, dass es sich bei einem Tier tatsächlich um einen unversorgten Streuner handelt, sollte man eine gefundene Katze ins Tierheim bringen. Auf den Finder kommen dabei keine Kosten zu, allerdings muss er sich wie bei einer Abgabe von Fundsachen im Fundbüro ausweisen.