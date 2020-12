vor 18 Min.

Vier Tote bei mutmaßlicher Amokfahrt in Trier - darunter ein Baby

In der Innenstadt von Trier ist am Dienstagmittag ein Auto in die Fußgängerzone gefahren und hat dabei Passanten umgefahren. Zwei Menschen starben.

Im rheinland-pfälzischen Trier ist ein Auto in eine Fußgängerzone gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen.

Ein Mann hat mit einem Auto in Trier mehrere Menschen überfahren und vier getötet, darunter ein neun Monate altes Kleinkind. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt, wie viele, blieb zunächst unklar. Hinweise auf einen politischen Hintergrund lagen zunächst nicht vor.

Beamte hatten unmittelbar nach der Tat am Mittag einen 51 Jahre alten Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg festgenommen und den Wagen sichergestellt. Der Fahrer des Wagens saß nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine im Fahrzeug. "Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten", teilte die Polizei mit.

Innenminister: Verdächtiger in Trier überfuhr gezielt Menschen

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Tatverdächtige um 13.45 Uhr aus Richtung Basilika kommend über den Hauptmarkt in Richtung Porta Nigra. "Das Fahrzeug erfasste mehrere Passanten", teilte die Polizei mit. Nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz sei der Mann gezielt vorgegangen. Er sei "Zickzacklinien" gefahren, um gezielt Leid zuzufügen, sagte der Minister am Dienstag in Trier. Das sei in ganz schlimmem Maße geschehen.

"Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter. "Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen."

Bis zu 15 Verletzte in Trier, Hintergründe noch unklar

Die Hintergründe, warum der Fahrer in die Fußgängerzone fuhr, blieben zunächst unklar. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach im Interview mit dem SWR von einem "Amokfahrer in der Innenstadt". Es habe bis zu 15 Verletzte gegeben. Augenzeugen berichteten, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien.

Einsatzkräfte von Polizei sind nahe der Fußgängerzone im Einsatz. Bild: Harald Tittel, dpa

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der ADAC schickte Rettungshubschrauber. Große Teile der Innenstadt waren abgesperrt. Nach der Festnahme bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit. (dpa)

