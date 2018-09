Vier Tote nach Schüssen in Cincinnati

Bei einer Schießerei in Cincinnati sind vier Menschen ums Leben gekommen.

Ein Angreifer hat in der Innenstadt von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio laut Polizei drei Menschen erschossen. Auch der mutmaßliche Schütze starb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Fünf Menschen seien verletzt worden. Der Cincinnati Enquirer zitierte einen Zeugen namens Michael Richardson, der sagte, er habe einen Mann gesehen, der im Foyer einer Bank geschossen habe: "Er schoss und dann schoss er wieder. Danach bin ich gerannt."

Das Stadtratsmitglied P.G. Sittenfeld sprach auf Twitter von einem "furchtbaren Vorfall mit Schüssen im Herzen unserer Stadt". Über das Motiv des Schützen war zunächst nichts bekannt. (dpa)

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw