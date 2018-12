vor 49 Min.

Vier Tote und 43 Verletzte bei Zugunglück in Ankara Panorama

Schweres Zugunglück in der Türkei: In Ankara sind vier Menschen gestorben. Es gibt 43 Verletzte.

Bei einem schweren Zugunglück in der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Donnerstagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen. 43 weitere Menschen seien beim dem Aufprall eines Hochgeschwindigkeitszugs auf eine Lokomotive verletzt worden, sagte der Gouverneur von Ankara, Vasip Sahin, in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme am Unfallort.

Die Lokomotive stand laut Sahin für Reparaturarbeiten auf den Gleisen, als der Hochgeschwindigkeitszug auf sie auffuhr. Der Hochgeschwindigkeitszug war demnach unterwegs in die Provinz Konya.

Erst im Juli waren bei einem Zugunglück im Nordwesten der Türkei 24 Menschen getötet und hunderte verletzt worden. (afp)

