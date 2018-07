vor 16 Min.

Vierjähriger stürzt bei Suche nach Mutter vom Balkon Panorama

Ein kleiner Junge ist von einem Balkon mehr als acht Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Vierjährige hatte seine Mutter gesucht.

Auf der Suche nach seiner Mutter ist ein kleiner Junge von einem Balkon mehr als acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der Vierjährige wurde dabei am späten Dienstagabend in Radevormwald bei Wuppertal schwer verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Kind ansprechbar, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

Die Mutter des Kindes hatte nach ersten Erkenntnissen kurzzeitig die Wohnung verlassen, als der Junge schlief. Kurz darauf sei das Kind jedoch aufgewacht und habe seine Mutter gesucht, schilderte eine Polizeisprecherin den Ermittlungsstand am Mittwoch. Demnach ging der Junge dann auf den Balkon, wo er über die Brüstung kletterte und das Gleichgewicht verlor. Die Mutter wollte laut Polizei wohl ein Auto umparken. (dpa)

